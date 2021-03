Lynn Wilms speelt vanaf komend seizoen voor de Duitse topclub VfL Wolfsburg. De 20-jarige verdediger maakt de overstap van FC Twente.

"Ik ben erg blij en kijk ernaar uit om deze grote stap in de zomer te zetten", aldus de Oranje-international. "VfL Wolfsburg is een absolute topclub in het vrouwenvoetbal, die in alle competities om titels speelt."

Wolfsburg stond het afgelopen decennium vijfmaal in de finale van de Champions League en won de grootste clubprijs tweemaal. Daarnaast werd de club zesmaal kampioen van Duitsland en won het zeven keer de beker.

"Concurreren met spelers van wereldklasse in de trainingen zal me ook helpen bij mijn ontwikkeling. Natuurlijk wil ik met Wolfsburg zoveel mogelijk titels winnen. Met name de Champions League is een groot doel", zegt Wilms.

Ze wordt bij Wolfsburg ploeggenoot van collega-internationals Dominique Janssen en Shanice van de Sanden.

Wolfsburg overtuigd van potentie Wilms

Technisch directeur Ralf Kellermann van VfL Wolfsburg is verheugd over het aantrekken van Wilms. "Lynn is een jonge speelster die niet alleen een vaste waarde is bij FC Twente, maar ook in het Nederlands elftal. Ik ben ervan overtuigd dat ze de potentie heeft om een zeer succesvolle carrière tegemoet te gaan."

Wilms richt zich de komende maanden op FC Twente, dat in de Vrouwen Eredivisie al zeker is van deelname aan de play-offs om het kampioenschap.

"In eerste instantie ligt mijn focus de komende weken op FC Twente. Ik ben deze club erg dankbaar dat ik hier als speler en als persoon volwassen ben geworden", zegt de verdediger, die geboren werd in het Limburgse Tegelen.