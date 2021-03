Bas Nijhuis zat er zondag niet zo mee dat hij PSV-trainer Roger Schmidt weer tegenkwam in de Eredivisie. De scheidsrechter, die het dit seizoen al twee keer aan de stok had met de Duitser, vindt dat het weerzien opgeklopt werd.

"Het werd meer een hype eromheen dan dat ik er zelf mee bezig was. Natuurlijk is het lekker als de wedstrijd goed gaat, dan heb je geen gezeik na die tijd. Maar verder was het een wedstrijd als alle andere", zei Nijhuis na de wedstrijd PSV-Feyenoord (1-1) tegen ESPN.

Hij haalde zich in januari tijdens Sparta Rotterdam-PSV voor de tweede keer dit seizoen de woede van Schmidt op de hals, die zich niet kon vinden in de manier van fluiten van Nijhuis. De PSV-coach stelde dat hij de "onprofessionele" arbiter nooit meer wilde spreken.

"Je hoopt dat je snel weer naar PSV kunt als zoiets gebeurd is", aldus Nijhuis. "Als internationale scheidsrechters fluiten we de topclubs regelmatig en nu zaten er alweer negen, tien wedstrijden tussen. Dus ik zat al te kijken dat ik deze of misschien volgende week aan de beurt zou zijn."

Overigens zijn Nijhuis en Schmidt elkaar niet tegengekomen in het Philips Stadion. "Ik weet niet wat ik zou hebben gezegd. Er werd door de buitenwacht een heel ding van gemaakt, maar ik ben daar heel nuchter in", aldus Nijhuis. "Als ik hem tegen zou komen, zou ik hem een hand geven. En weer door."

PSV heeft door het gelijkspel tegen Feyenoord een grotere achterstand op koploper Ajax, dat later op de dag met 0-2 van PEC Zwolle won. Het verschil tussen de clubs is acht punten, waarbij Ajax ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Roger Schmidt zag de achterstand van PSV op koploper Ajax groter worden. Foto: ANP

