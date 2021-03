Mohamed Ihattaren is maandag niet opgenomen in de EK-selectie van Jong Oranje. De spelmaker van PSV behoort tot de dertien afvallers. Ajax-spits Brian Brobbey debuteert in de definitieve groep van bondscoach Erwin van de Looi.

Ihattaren, die een moeizame periode doormaakt bij PSV, zat nog wel in de voorselectie. Dat geldt ook voor keepers Jan Hoekstra en Thijmen Nijhuis, verdedigers Sherel Floranus, Lutsharel Geertruida, Mats Knoester, Kik Pierie en Devyne Rensch en aanvallers Tahith Chong, Ché Nunnely, Daishawn Redan, Kaj Sierhuis en Joshua Zirkzee. Ook zij zijn afgevallen.

De negentienjarige Brobbey was recent net als leeftijdsgenoot Ihattaren veel in het nieuws. De spits, die dit seizoen debuteerde in het eerste van Ajax, vertrekt na dit seizoen transfervrij naar RB Leipzig.

Ajax is met vijf spelers hofleverancier van Jong Oranje op het EK. AZ volgt met drie spelers. PSV, Feyenoord en Hertha BSC staan ieder twee spelers af voor het toernooi dat later deze maand begint.

Van de Looi: 'Geen ruimte voor veel nieuwe spelers'

Bondscoach Van de Looi heeft zijn selectie in overleg met de staf van het 'grote' Oranje samengesteld en zegt dat hij lastige keuzes heeft moeten maken. "Door de korte voorbereidingstijd op het EK hebben spelers die bekend zijn met de speelwijze en werkwijze van Jong Oranje de voorkeur. Verder hebben we ook intensief contact gehad met clubs over de fitheid van spelers", vertelt hij.

"We spelen namelijk drie wedstrijden in zeven dagen en hiervoor hebben we fitte spelers nodig. Met zo goed als geen voorbereiding hebben we simpelweg niet de luxe om te veel 'nieuwe' spelers in te passen in ons team of om niet-wedstrijdfitte spelers op te trainen. Al met al denk ik dat we met een prima selectie aan een mooi EK kunnen beginnen."

Het EK onder 21 begint voor Jong Oranje op 24 maart met een wedstrijd tegen Roemenië in Boedapest. In groep A zijn Duitsland (27 maart) en Hongarije (30 maart) de andere opponenten van de ploeg van Van de Looi.

De nummers één en twee van iedere poule gaan door naar de kwartfinales, die samen met de halve finales en de finale van 31 mei tot en met 6 juni in Hongarije en Slovenië op het programma staan.