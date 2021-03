Ángel Di María werd zondag om een opvallende reden gewisseld tijdens het competitieduel van Paris Saint-Germain met FC Nantes. De aanvaller van de Parijse topclub werd vervangen toen bleek dat zijn gezin thuis op brute wijze was overvallen.

Tijdens de tweede helft van de wedstrijd meldde sportief directeur Leonardo van PSG zich aan de zijlijn om trainer Mauricio Pochettino het nieuws te vertellen. Pochettino haalde Di María direct naar de kant en begeleidde hem naar de kleedkamer. Niet veel later haastte Di María zich naar huis.

De familie van Di María was vanwege de avondklok thuis op het moment dat er werd ingebroken. Voor zover bekend is het gezin van de 104-voudig international ongedeerd gebleven bij de overval.

PSG kwam tegen Nantes op een 1-0-voorsprong, maar vlak voor de wissel van Di María kwam Nantes op gelijke hoogte. Na het vervangen van de Argentijn gingen de bezoekers er zelfs verrassend met een overwinning vandoor (1-2).

"De situatie met Di María kan een verklaring zijn voor de nederlaag. Het mag geen excuus zijn, maar het nam wel wat energie bij ons weg", zei Pochettino na de wedstrijd over de thuisnederlaag.

Ook ouders Marquinhos slachtoffer van inbraak

Di María was overigens niet de enige PSG-speler die zondagavond werd getroffen door trieste privéomstandigheden. De ouders van aanvoerder Marquinhos waren tijdens de wedstrijd tegen Nantes ook slachtoffer van een inbraak.

Het huis van de ouders van de Braziliaan is gelegen in hetzelfde gebied als dat van Di María. Marquinhos heeft in een berichtje op Instagram laten weten dat iedereen ongedeerd is en dat het goed gaat.

PSG staat met Olympique Lyon gedeeld tweede in de Ligue 1, op drie punten van koploper Lille OSC. Er zijn nog negen speelrondes te gaan.

