Cristiano Ronaldo weigerde zondagavond de media te woord te staan na zijn hattrick tegen Cagliari. De sterspeler van Juventus scoorde drie keer in de eerste 32 minuten, maar had geen zin om daar na afloop over te praten.

Ronaldo, die na een van zijn goals een gebaar maakte alsof hij critici de mond wilde snoeren, kreeg dinsdag na de Champions League-uitschakeling tegen FC Porto flink wat kritiek. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar zou aan zijn laatste maanden in Turijn bezig zijn.

"Hij was boos, ja, deze week, maar het hele team was boos na de return tegen Porto. Iedereen was aangeslagen doordat we uit de Champions League lagen", zei Juventus-coach Andrea Pirlo na de overwinning op Cagliari.

"Dat hij nu geen interviews gaf, heeft een simpele reden: hij heeft tijdens de wedstrijd al gesproken, met een hattrick en een geweldig optreden. Het gaat er niet om wat je zegt na de wedstrijd. Het gaat erom wat je laat zien op het veld, dat telt."

Ronaldo speelde tegen Cagliari de zeshonderdste wedstrijd uit zijn loopbaan en kwam voor de zevende keer in zijn carrière tot een zogeheten perfecte hattrick: hij scoorde met links, met rechts en met het hoofd. De Portugees kwam in de beginfase nog wel goed weg toen hij slechts geel kreeg nadat hij Cagliari-keeper Alessio Cragno met een hooggeheven been raakte.

"Een klassieke situatie die geen rood verdiende", aldus Pirlo. "Hij keek naar de bal en besefte niet dat hij op de keeper zou kunnen botsen. We hebben een VAR, die zal het ongetwijfeld goed bekeken hebben."

