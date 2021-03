Ajax-trainer Erik ten Hag verwacht meer van Sebastien Haller. De recordaankoop speelde zondag tegen PEC Zwolle (0-2) opnieuw een ongelukkige wedstrijd en is na een sterk begin in Amsterdam wat teruggevallen.

"De 100 procent scherpte is er even niet", zei Ten Hag tegen ESPN. "Dat moet hij zelf bewerkstelligen. Hij kwam binnen, maakte heel veel doelpunten en tegenstanders zijn nu vastberaden om hem van scoren af te houden. Dat betekent dat hij er een tandje bij moet doen. Ik denk niet dat het met werklust te maken heeft."

Ten Hag erkent dat zijn mindere vorm wel het gevolg kan zijn van de administratieve blunder die Ajax maakte. De Amsterdammers vergaten de spits in te schrijven voor de Europa League, waardoor hij zich moet richten op de wedstrijden in de Eredivisie en het TOTO KNVB Beker-toernooi.

"We hebben het daar met hem over, maar het is zoals het is. Hij moet de knop omzetten en wij proberen hem in die dagen dingen aan te bieden. Hij krijgt individuele training met Gerald Vanenburg en we zijn heel specifiek bezig in het krachthonk. Hij moet zelf zorgen dat hij in het weekend geprepareerd is."

Nicolas Tagliafico tikt de 0-2 binnen voor Ajax tegen PEC Zwolle. Nicolas Tagliafico tikt de 0-2 binnen voor Ajax tegen PEC Zwolle. Foto: Pro Shots

'Zo'n wedstrijd moet in 0-5 eindigen'

Ten Hag was ook niet echt te spreken over het spel van zijn ploeg tegen het krachteloze PEC. Ajax stond halverwege al op een 0-2-voorsprong door doelpunten van David Neres en Nicolás Tagliafico, maar verzuimde om in de tweede helft echt door te drukken.

"Je moet kritisch zijn, want zo'n wedstrijd moet in 0-5 eindigen. Het was een regelmatige zege met weinig franje. We hebben ook weinig toegelaten, op één ongeconcentreerd moment aan het begin van de wedstrijd na. Het is een jonge speler (Devyne Rensch, red.) die dat overkomt, maar dat mag niet."

Rensch en Neres werden in de rust gewisseld, maar dat was vooral uit voorzorg. Ajax speelt donderdag alweer de return bij BSC Young Boys in de achtste finales van de Europa League en verdedigt dan de overtuigende 3-0-overwinning van afgelopen donderdag in de Johan Cruijff ArenA.

"Neres gaf aan wat last van zijn hamstrings te hebben. Dan neem je dus geen enkel risico. Rensch is een heel jonge speler. Hem brengen we langzaam. Hij doet het al fantastisch in topwedstrijden, maar in het drukke programma wil ik hem niet overbelasten."

