Vitesse-middenvelder Riechedly Bazoer kon zondag niet lang treuren over zijn rode kaart tegen FC Utrecht (1-3). Hij was vooral blij dat hij zijn rentree mocht maken, nadat hij disciplinair was geschorst door zijn trainer Thomas Letsch.

Bazoer werd vorige week buiten de selectie gehouden voor de wedstrijd tegen AZ (2-1-zege), omdat hij zich twee dagen ervoor had misdragen op de training. Hij zou Daan Huisman hebben nagetrapt en kreeg het daarna verbaal aan de stok met Letsch.

"Er heeft een incident plaatsgevonden, waardoor de trainer vond dat hij me vorige week niet moest opnemen in de selectie tegen AZ. Heel veel van wat er is gezegd, is niet waar, we moeten het niet groter maken dan het is", zei Bazoer tegen ESPN.

"Verder wil ik er niets meer over kwijt. Ik heb met de trainer gesproken en heb een goede relatie met hem. We kijken nu vooruit. Het geeft me een goed gevoel dat ik het team vandaag weer heb kunnen helpen."

Riechedly Bazoer loopt richting de kleedkamer na zijn rode kaart tegen FC Utrecht. Riechedly Bazoer loopt richting de kleedkamer na zijn rode kaart tegen FC Utrecht. Foto: Pro Shots

'Tweede geel makkelijk gegeven'

Bazoer haalde het einde van de wedstrijd niet, omdat hij zeven minuten voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Dat was alweer zijn vierde rode kaart sinds zijn terugkeer in de Eredivisie in 2019.

"De overtreding waarvoor ik de tweede gele kaart ontving, was wel heel licht. De scheidsrechter was in de tweede helft met kaarten aan het strooien", aldus Bazoer, die volgende week geschorst is voor het thuisduel met Willem II.

Vitesse deed door de zege op FC Utrecht goede zaken in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De Arnhemmers hebben als nummer vier vier punten achterstand op PSV, dat genoegen moest nemen met een 1-1-gelijkspel tegen Feyenoord.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie