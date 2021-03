Ajax heeft zondag de koppositie in de Eredivisie verder verstevigd. De Amsterdammers hadden geen moeite met PEC Zwolle (0-2) en hebben nu acht punten voorsprong op PSV, dat ook nog eens een wedstrijd meer speelde.

Ajax begon nog stroef aan het duel met PEC Zwolle, maar stond halverwege op een dikverdiende 0-2-voorsprong door treffers van David Neres en Nicolás Tagliafico. Na de rust kreeg vooral Sébastien Haller nog kansen op meer doelpunten, maar die bleven uit.

Door de overwinning op PEC Zwolle profiteert Ajax van het gelijkspel eerder op de dag bij PSV-Feyenoord (1-1). De Amsterdammers, die nog een wedstrijd tegen FC Utrecht moeten inhalen, hebben nu elf verliespunten minder dan de Eindhovenaren.

Ajax speelt donderdag de return in de achtste finales van de Europa League tegen Young Boys (aftrap 21.00 uur). Voor de ploeg van trainer Erik ten Hag gaat de Eredivisie volgende week zondag verder met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. PEC Zwolle krijgt dan bezoek van VVV-Venlo.

David Neres en Nicolás Tagliafico waren trefzeker voor Ajax. David Neres en Nicolás Tagliafico waren trefzeker voor Ajax. Foto: Pro Shots

Ajax komt in eerste helft laat op gang

Ajax-coach Ten Hag kon geen beroep doen op de zieke Jurriën Timber (hij werd vervangen door Perr Schuurs) en gaf Neres de voorkeur boven Antony aan de rechterkant van de aanval. Die keuze betaalde zich in de eerste helft uit.

Nadat Davy Klaassen, Tagliafico, Ryan Gravenberch (voor Ajax) en Virgil Misidjan (voor PEC Zwolle) enkele mogelijkheden hadden laten liggen, sloeg een steeds beter spelend Ajax na een klein half uur voor het eerst toe.

Neres werd in het strafschopgebied door Gravenberch gevonden. De Braziliaan kapte naar zijn linkerbeen en krulde de bal in de verre hoek. Tien minuten later tikte Tagliafico van dichtbij raak na een handig passje van Dusan Tadic.

Nicolás Tagliafico krijgt de felicitaties na zijn 0-2. Nicolás Tagliafico krijgt de felicitaties na zijn 0-2. Foto: Pro Shots

Haller vergeet te scoren in gezapige tweede helft

Ajax kon dankzij de comfortabele voorsprong - en met het oog op de Europa League - al enkele spelers rust geven. Zo werden Neres en Devyne Rensch halverwege vervangen door Oussama Idrissi en Sean Klaiber.

Ook na rust slaagde PEC Zwolle er niet in om een vuist te maken. Ajax bleef de baas, maar in de jacht op meer doelpunten ontbrak het aan overtuiging in de afronding. Een vrijstaande Haller zag zijn kopbal gekeerd worden door Xavier Mous en ook Klaassen stuitte in kansrijke positie op de PEC-doelman.

Haller miste twintig minuten voor tijd opnieuw een grote kans door tegen Mous aan te schieten. Ook in het restant van de wedstrijd was Ajax oppermachtig, maar de Amsterdammers vonden de marge van twee goals wel voldoende.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie