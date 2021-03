John van den Brom heeft zondag met KRC Genk de Belgische bekerfinale bereikt. De Nederlandse coach zag zijn ploeg met 1-2 winnen bij Anderlecht. In Frankrijk liet Paris Saint-Germain een kans op de koppositie liggen en in Zwitserland beleefde BSC Young een slechte generale voor de Europa League-return tegen Ajax.

Paul Onuachu opende in de zeventiende minuut met een intikker de score voor Genk in de halve finale tegen Anderlecht. Na een klein uur kwamen de bezoekers op 0-2 door een eigen doelpunt van oud-Vitessenaar Matt Miazga.

De finaleplek leek binnen voor Genk, maar twintig minuten voor tijd moest de ploeg van Van den Brom met tien man verder door een rode kaart voor Jhon Lucumi. Anderlecht profiteerde met een rake vrije trap van Adrien Trebel al snel van de overtalsituatie, maar de thuisploeg kon geen verlenging meer afdwingen.

In de eindstrijd neemt Genk het op 24 of 25 april in Brussel op tegen Standard Luik. Die ploeg won zaterdag in de andere halve finale met 0-1 bij Eupen.

FC Nantes viert een van de doelpunten tegen Paris Saint-Germain.

PSG laat kans op koppositie liggen

In de Franse Ligue 1 verzuimde Paris Saint-Germain de koppositie over te nemen van Lille OSC, dat met Sven Botman in basis gelijkspeelde bij AS Monaco: 0-0. PSG liet zich in het Parc des Princes met 1-2 verrassen door laagvlieger FC Nantes.

Julian Draxler bracht de regerend landskampioen acht minuten voor rust op voorsprong, maar in de tweede helft ging het mis voor de thuisploeg. Randal Kolo Muani en Moses Simon bezorgden Nantes de winst.

Mitchel Bakker bleef op de bank bij PSG, dat door de zevende competitienederlaag van het seizoen tweede blijft. De achterstand op Lille is drie punten. Nummer drie Olympique Lyon heeft evenveel punten als de Parijzenaars, maar een minder doelsaldo.

Young Boys speelde voor de vierde keer op rij gelijk in de competitie.

Slechte generale Young Boys voor return tegen Ajax

In Zwitserland liet BSC Young Boys in de laatste wedstrijd voor de Europa League-return tegen Ajax punten liggen met een gelijkspel bij FC Sankt Gallen: 2-2. De bezoekers werken tot tweemaal toe een achterstand weg. Na iets meer dan een uur zorgde Jean-Pierre Nsame uit een strafschop voor de gelijkmaker en in de slotfase bepaalde Meschak Elia de eindstand.

Voor Young Boys was het al het vierde gelijkspel op rij in de competitie. Desondanks staat de ploeg van coach Gerardo Seoane nog riant aan kop in de Zwitserse Super League. De voorsprong op nummer twee Servette FC bedraagt maar liefst zeventien punten.

Komende donderdag speelt Young Boys de return tegen Ajax in de achtste finales van de Europa League. De Zwitsers verloren de heenwedstrijd in Amsterdam afgelopen donderdag met 3-0.

In Spanje won Sevilla de derby tegen Real Betis met 1-0 dankzij een goal van Youssef En Nesyri. Luuk de Jong en Karim Rekik vielen in de slotfase in bij Sevilla, dat vierde staat in La Liga.

