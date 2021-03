Een speler van AZ is door de onafhankelijke commissie van beroep betaald voetbal (CvB) voor twee duels geschorst, omdat hij gewed heeft op wedstrijden in competities waarin hij zelf is uitgekomen.

De KNVB en AZ maken beide niet bekend om welke speler het gaat.

De CvB benadrukt zondag in een verklaring op de site van de voetbalbond dat er geen sprake is van matchfixing. "Voor het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden in deze zaak zelfs geen begin van bewijs."