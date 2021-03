Een speler van AZ is door de onafhankelijke commissie van beroep betaald voetbal (CvB) voor twee duels geschorst, omdat hij gewed heeft op wedstrijden in competities waarin hij zelf is uitgekomen.

De KNVB en AZ maken beide niet bekend om wie het gaat, op verzoek van de speler zelf. De voetballer heeft zijn schorsing al uitgezeten.

De CvB benadrukt zondag in een verklaring op de site van de voetbalbond dat er geen sprake is van matchfixing. "Voor het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden is in deze zaak zelfs geen begin van bewijs."

De speler krijgt wel een straf, omdat het voor een profvoetballer verboden is in te zetten op wedstrijden in een competitie waarin hij zelf uitkomt, ook als het om duels gaat van andere clubs. Hiermee wil de KNVB "de integriteit van het voetbal bewaken, maar ook de schijn van beïnvloeding, partijdigheid en vooringenomenheid voorkomen".

De onderzoekscommissie-integriteit van de KNVB deed een onderzoek naar de AZ-speler, nadat de bond vorig seizoen signalen had opgevangen dat hij gewed had op wedstrijden. De tuchtcommissie achtte de speler schuldig en ook na een beroepszaak bleef zijn straf staan.

De speler van het eerste elftal gokte in totaal tussen december 2019 en maart 2020 online op zeventien duels. De opvallendste weddenschap was voor de wedstrijd De Graafschap-Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie.

