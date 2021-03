Feyenoord-trainer Dick Advocaat wilde zondag niet zeggen wie de rest van dit seizoen de eerste doelman is. Hij gaf tegen PSV (1-1) Nick Marsman de voorkeur boven Justin Bijlow en eerstgenoemde was een van de grote uitblinkers aan Rotterdamse zijde.

"Ik ga daar helemaal geen antwoord op geven", zei Advocaat tegen ESPN. "Dat gaan jullie vanzelf zien. We gaan eerst eventjes deze wedstrijd analyseren."

De Feyenoord-coach had wel complimenten over voor het optreden van de keeper. "Marsman maakt het me wel steeds moeilijker om een beslissing te nemen. Hij doet het geweldig. Het is geweldig goed voor Feyenoord en geweldig goed voor die jongen ook, dat hij het zo goed doet. Feyenoord heeft een paar heel goede keepers."

Advocaat was ook te spreken over het spel van Feyenoord tegen PSV. Hij baalde er alleen wel van dat zijn ploeg na de 0-1 verzuimde om verder uit te lopen, want daar kreeg het voldoende kansen voor.

"We kregen in de eerste helft vijf of zes heel goede kansen. Daarvan moet je er twee of drie benutten om het voor jezelf makkelijker te maken. Ik vond deze wedstrijd van onze kant ook beter dan ons thuisduel met PSV, toen we met 3-1 wonnen."

Steven Berghuis schiet Feyenoord op voorsprong tegen PSV.

'Het was best wel een zware wedstrijd'

Aanvoerder Steven Berghuis, de maker van de 0-1, sprak soortgelijke woorden. "Ik denk dat we wel vier opgelegde kansen hebben gemist. We speelden goed tegen het PSV-systeem. Daar hadden we ook specifiek op getraind. Maar we beloonden onszelf niet voor rust."

"Het was best wel een zware wedstrijd. Vooral in de tweede helft. We kwamen er toen eigenlijk niet meer aan te pas. We waren alleen nog maar aan het verdedigen en tegenhouden en konden de bal niet meer in de ploeg houden. We hebben wel met z'n allen gevochten voor het punt."

Berghuis sloot nog wel af met een kritisch punt. "Ik denk persoonlijk dat we gewoon initiatief hadden moeten blijven nemen. We hadden moeten blijven vrijlopen en moeten blijven inschuiven vanuit de achterhoede. We verloren voorin ook te snel de bal en kwamen daardoor niet meer in het juiste ritme."

Feyenoord schiet weinig op met het gelijkspel. De ploeg staat vijfde en heeft nog altijd acht punten achterstand op nummer twee PSV. Feyenoord speelt de komende weken thuiswedstrijden tegen FC Emmen en Fortuna Sittard.

