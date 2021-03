Manchester United heeft de tweede plaats in de Premier League zondag dankzij een 1-0-zege op West Ham United weten te behouden. Arsenal won de Noord-Londense derby tegen Tottenham Hotspur ondanks een 'rabona' van Erik Lamela met 2-1.

Manchester United versloeg West Ham United dankzij een eigen goal van Craig Dawson. De verdediger kopte de bal vroeg in de tweede helft uit een hoekschop van Bruno Fernandes in het verkeerde doel.

Mason Greenwood was daarna het dichtst bij de 2-0, maar zijn inzet belandde op de paal. In de eerste helft raakte de spits ook al het aluminium. Donny van de Beek ontbrak door een spierblessure bij United.

Door de overwinning blijft Manchester United tweede. De voorsprong op nummer drie Leicester City bedraagt wel slechts een punt. Koploper Manchester City heeft maar liefst veertien punten voorsprong op de stadgenoot, die wel een duel minder heeft gespeeld.

Arsenal viert het winnende doelpunt van Alexandre Lacazette. Arsenal viert het winnende doelpunt van Alexandre Lacazette. Foto: ANP

Arsenal wint derby ondanks 'rabona' Lamela

In Londen opende Lamela na ruim een half uur spelen op schitterende wijze de score voor Tottenham tegen Arsenal. De Argentijn, die in de negentiende minuut in het veld kwam voor de geblesseerde Son Heung-min, vond het net met een 'rabona', een schot achter het standbeen langs.

Vlak voor rust bracht Martin Ødegaard Arsenal op gelijke hoogte. De Noor maakte met een van richting veranderd schot zijn eerste competitietreffer in dienst van de Londenaren. Afgelopen donderdag scoorde hij ook al in het Europa League-duel met Olympiacos (1-3-zege).

Alexandre Lacazette bezorgde Arsenal halverwege de tweede helft uit een penalty de voorsprong. De bal ging op de stip na een overtreding van Davinson Sánchez. Een kwartier voor tijd kwam Tottenham bovendien met tien man te staan door een tweede gele kaart voor Lamela.

Dankzij de zege verstevigt Arsenal de tiende plaats op de ranglijst. Tottenham, waar Steven Bergwijn ontbrak in de wedstrijdselectie, bezet de zevende plaats.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de 'rabona' van Erik Lamela te bekijken.

Leicester klimt naar tweede plaats

Eerder op de dag haalde Leicester City met 5-0 uit tegen Sheffield United. De hekkensluiter had trainer Chris Wilder zaterdag nog op straat gezet, maar van een schokeffect was geen sprake in het King Power Stadium. Leicester City kwam in de 39e minuut op voorsprong via Kelechi Iheanacho.

In de tweede helft duurde het even voor de score werd opgevoerd, maar vanaf de 64e minuut ging het hard. Ayoze Pérez zorgde voor de 2-0 en Iheanacho tekende met zijn tweede en derde doelpunt van de middag voor een 4-0-voorsprong. Door een eigen goal van Ethan Ampadu werd het ook nog 5-0.

Leicester City doet met de overwinning uitstekende zaken in de strijd om Champions League-voetbal. De ploeg van manager Brendan Rodgers staat nu derde.

Kelechi Iheanacho maakte een hattrick voor Leicester City. Kelechi Iheanacho maakte een hattrick voor Leicester City. Foto: ANP

