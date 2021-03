Leicester City heeft zondag de tweede plaats in de Premier League overgenomen van Manchester United, dat later op de dag nog in actie komt. De kampioen van 2016 won thuis met 5-0 van hekkensluiter Sheffield United.

Sheffield United had zaterdag nog trainer Chris Wilder op straat gezet, maar van een schokeffect was geen sprake in het King Power Stadium. Leicester City kwam in de 39e minuut op voorsprong via Kelechi Iheanacho.

In de tweede helft duurde het even voor de score werd opgevoerd, maar vanaf de 64e minuut ging het hard. Ayoze Pérez zorgde voor de 2-0 en Iheanacho tekende met zijn tweede en derde doelpunt van de middag voor een 4-0-voorsprong. Door een eigen goal van Ethan Ampadu werd het ook nog 5-0.

Leicester City doet met de overwinning uitstekende zaken in de strijd om Champions League-voetbal. De ploeg van manager Brendan Rodgers staat nu tweede met 56 punten uit 29 duels. Manchester United (54 punten uit 28 duels) speelt om 20.15 uur tegen West Ham United.

Vanaf 17.30 uur krijgt Arsenal in de North London-derby bezoek van Tottenham Hotspur. Beide ploegen kunnen de punten in de strijd om Europees voetbal goed gebruiken.

