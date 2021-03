Denzel Dumfries vindt dat PSV zichzelf zondag tekort heeft gedaan met het 1-1-gelijkspel in eigen huis tegen Feyenoord. De achterstand van de Eindhovenaren op koploper Ajax loopt hierdoor verder op.

"We moeten kritisch op onszelf zijn. Niet alleen op de aanvallers, maar op het hele team. Wij moeten beter met onze kansen omgaan. Dat hebben we vandaag nagelaten", zei Dumfries tegen ESPN.

PSV kreeg met name in de openingsfase van de eerste helft én van de tweede helft een aantal opgelegde kansen. Ook Feyenoord miste voor rust flink wat mogelijkheden, waardoor een remise misschien wel recht deed aan het spelbeeld.

"De kansen die Feyenoord kreeg, waren slordigheden van onszelf", vond Dumfries. "We controleerden de wedstrijd in grote delen en hadden goed balbezit. Het is gewoon heel erg zonde dat we niet hebben gewonnen."

Donyell Malen schiet PSV met een fraai stiftje naast Feyenoord. Donyell Malen schiet PSV met een fraai stiftje naast Feyenoord. Foto: Pro Shots

'Eerste vijftien minuten waren perfect'

Trainer Roger Schmidt was het eens met de lezing van Dumfries. "We begonnen heel goed aan de wedstrijd. De eerste tien, vijftien minuten waren nagenoeg perfect. Het zou erg geholpen hebben om de score te openen, maar kregen hem juist tegen uit de eerste mogelijkheid van de tegenstander."

"We raakten daarna de controle een beetje kwijt. We deden ons best in de tweede helft. We gaven helemaal niets meer weg. We konden alleen de trekker niet overhalen om nog te winnen. Dat moeten we accepteren. Als je niet kan winnen, moet je zorgen dat je niet verliest. Zo gaat dat soms ook in het voetbal."

PSV heeft als nummer twee acht punten achterstand op Ajax, die zondag met 0-2 won bij PEC Zwolle. De ploeg van trainer Roger Schmidt lijkt zich dus langzamerhand te moeten richten op de tweede plaats, die recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Champions League.

