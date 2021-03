PSV en Feyenoord hebben zondag in de Eredivisie in een boeiend gevecht gelijkgespeeld: 1-1. De Eindhovenaren, die opnieuw niet wisten te winnen in een topwedstrijd, moeten vrezen voor een grotere achterstand op koploper Ajax.

Feyenoord kwam via een doelpunt van Steven Berghuis vroeg in het duel op voorsprong. Donyell Malen tekende vlak voor rust voor de gelijkmaker. Over de hele wedstrijd gezien had PSV het meeste recht op de drie punten, maar de thuisploeg ging onzorgvuldig om met het gros van de kansen.

PSV moet door het puntenverlies vrezen voor een nog grotere achterstand op Ajax. Het verschil tussen de nummers twee en één van de Eredivisie is nu vijf punten, maar Ajax speelde wel twee duels minder en komt later op de dag nog in actie tegen PEC Zwolle (aftrap 16.45 uur).

Feyenoord schiet in de strijd om die tweede plaats weinig op met 1-1. De Rotterdammers hebben nog altijd acht punten minder dan PSV. Nummer drie AZ, dat zaterdag al won van FC Twente, profiteert en heeft nu drie punten achterstand op PSV.

Het was voor PSV de dertiende wedstrijd op rij zonder overwinning in toppers tegen Ajax of Feyenoord (zeven keer verlies, zes keer gelijk). De negatieve recordreeks van de Brabanders begon op 2 december 2018 met een nederlaag in De Kuip.

PSV en Feyenoord schieten weinig op met het gelijkspel. PSV en Feyenoord schieten weinig op met het gelijkspel. Foto: Pro Shots

Vermakelijke eerste helft levert twee goals op

Feyenoord-coach Dick Advocaat koos voor een systeem met vijf verdedigers tegen PSV, maar dat leek in de openingsfase niet goed te werken. De thuisploeg kreeg al snel flinke kansen op de 1-0. Zo schoot Philipp Max rakelings naast en faalde Malen oog in oog met doelman Nick Marsman.

Het leek wachten op de openingstreffer voor PSV, maar die viel na een kwartier spelen aan de andere kant. Berghuis kreeg de bal wat gelukkig voor zijn voeten en schoot met links raak in de verre hoek. Het was voor de Feyenoord-captain zijn vijfde treffer in de laatste vier duels met PSV.

De wedstrijd bleef op en neer gaan en de bezoekers kregen kansen om de voorsprong te vergroten, maar Bryan Linssen kopte vogelvrij voor PSV-goalie Yvon Mvogo naast en Lutsharel Geertruida schoot in kansrijke positie over.

Door het hoge tempo namen langzaamaan de foutjes toe en in de 38e minuut kwam PSV weer naast Feyenoord. Mario Götze stak Malen weg met een subliem passje en de Oranje-international wipte de bal langs Marsman: 1-1.

Donyell Malen tekende voor de 1-1 tegen Feyenoord. Donyell Malen tekende voor de 1-1 tegen Feyenoord. Foto: Pro Shots

PSV krijgt Feyenoord na rust niet over de knie

In het begin van de tweede helft gingen beide ploegen op dezelfde voet verder als voor de pauze. Malen kreeg al snel een grote kans op de 2-1, maar stuitte oog in oog met Marsman andermaal op de Feyenoord-doelman.

Noni Madueke, die na rust was ingevallen voor de teruggekeerde Cody Gakpo, slalomde in de 53e minuut langs de Rotterdamse defensie en leek te gaan scoren. Het schot van de PSV'er belandde echter via het been van Marsman op de buitenkant van de paal.

Feyenoord kwam er even niet aan te pas en moest achteruit. PSV nam het initiatief, maar nieuwe kansen bleven lange tijd uit. Aan de overkant werd Mvogo na een uur spelen bijna verrast door een indraaiende hoekschop van Jens Toornstra.

De vermoeidheid nam zichtbaar toe en grote kansen op een doelpunt kwamen er in het laatste half uur niet meer. PSV had in de slotfase wel het meest de bal en werd af en toe ook dreigend, maar kon het verschil niet meer maken.

PSV had na rust nog de beste kansen op de winnende treffer. PSV had na rust nog de beste kansen op de winnende treffer. Foto: ANP

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie