Daley Blind ontbreekt zondag tijdens de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle voor de derde keer op rij in de basiself van Ajax. De verdediger heeft nog altijd een knieblessure. Jurriën Timber zit eveneens niet bij de selectie.

Blind ontbrak al tijdens de gewonnen thuiswedstrijden tegen FC Groningen (3-1) en Young Boys (3-0). Timber is eveneens niet fit genoeg om in actie te komen in Zwolle.

De afwezigheid van Blind en Timber betekent dat Perr Schuurs en Lisandro Martínez in het hart van de verdediging staan. Voorin krijgt David Neres de voorkeur boven Antony; hij vormt de aanval met Dusan Tadic en Sébastien Haller.

Trainer Erik ten Hag kiest op Timber en Antony na voor dezelfde spelers die donderdag aan de aftrap stonden toen Young Boys in de Europa League overtuigend opzij werd gezet. Edson Álvarez, Davy Klaassen en Ryan Gravenberch staan wederom op het middenveld.

PEC Zwolle-Ajax begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel. De koploper uit Amsterdam is al dertien Eredivisie-duels achtereen ongeslagen.

Opstelling PEC Zwolle: Mous; Van Polen, Kersten, Lam, Paal; Saymak, Reijnders, Huiberts; Misidjan, Buitink, Manuel.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Neres, Haller, Tadic.

