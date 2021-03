Cristiano Ronaldo heeft de kritiek op zijn persoon zondag laten verstommen. De aanvaller bezorgde Juventus met een hattrick eigenhandig een 1-3-overwinning op Cagliari in de Serie A. Koploper Internazionale beging geen misstap tegen Torino (1-2).

Ronaldo moest het dinsdag ontgelden na de uitschakeling door FC Porto in de achtste finales van de Champions League. Hij werd zelfs al in verband gebracht met een vertrek, maar tegen Cagliari liet hij zien dat hij nog altijd zeer waardevol is voor Juventus.

De routinier voltooide na 32 minuten al zijn 'perfecte' hattrick. Hij kopte bij de 0-1 een hoekschop binnen, benutte bij de 0-2 een zelf versierde strafschop en schoot bij de 0-3 hard raak met zijn 'mindere' linker. Giovanni Simeone redde na rust de eer voor Cagliari. Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd voor Juventus.

Inter boekte tegen Torino de achtste competitiezege op rij. Lautaro Martinez was pas in de 85e minuut met het hoofd verantwoordelijk voor de 1-2. Romelu Lukaku had Inter na een uur op voorsprong gebracht uit een penalty, maar een paar minuten later maakte Antonio Sanabria de verrassende gelijkmaker.

De ploeg van trainer Antonio Conte stevent af op de eerste landstitel sinds 2010 en de eerste prijs sinds 2011. De voorsprong op nummer twee AC Milan bedraagt negen punten en het gat met nummer drie Juventus tien punten. De achtervolgers hebben wel een wedstrijd tegoed.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Serie A

Peter Bosz treurt na de nederlaag van Bayer Leverkusen tegen Arminia Bielefeld. Peter Bosz treurt na de nederlaag van Bayer Leverkusen tegen Arminia Bielefeld. Foto: Pro Shots

Bosz doet slechte zaken met Leverkusen

Peter Bosz deed met Bayer Leverkusen zeer slechte zaken in de strijd om een Champions League-ticket in de Bundesliga. Zijn elftal verloor met 1-2 van laagvlieger Arminia Bielefeld. Leverkusen verkeert niet in goede doen; Van de laatste vijf competitiewedstrijden werd er slechts één gewonnen.

Leverkusen kwam al vroeg in de eerste helft op een 0-1-achterstand door een doelpunt van PSV-huurling Ritsu Doan en keek al snel in de tweede helft zelfs tegen een 0-2-achterstand aan door een treffer van Masaya Okugawa. Meer dan de 1-2 van Patrik Schick zat er vervolgens niet meer in.

Van de vier Nederlanders die onder contract staan bij Leverkusen en Bielefeld stond er zondag slechts eentje in het veld. Bij Leverkusen speelde Jeremie Frimpong het hele duel en ontbraken Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah. Bij Bielefeld bleef Michel Vlap op de bank.

Leverkusen heeft als nummer zes vier punten achterstand op de benodigde vierde plaats van Eintracht Frankfurt. Bielefeld steeg naar de veilige vijftiende plek en heeft één punt voorsprong op nummer zestien Hertha BSC en nummer zeventien 1. FSV Mainz 05.

RB Leipzig verspeelde dure punten in de titelrace. De nummer twee kwam thuis met Justin Kluivert in de basis tegen Eintracht Frankfurt niet verder dan 1-1. Emil Forsberg (1-0) en Daichi Kamada (1-1). scoorden na rust. Leipzig zag de achterstand op koploper Bayern München oplopen tot vier punten.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga