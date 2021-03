Peter Bosz heeft zondag met Bayer Leverkusen zeer slechte zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket in de Bundesliga. Zijn ploeg verloor met 1-2 van laagvlieger Arminia Bielefeld. In Italië boekte koploper Internazionale de achtste competitiezege op rij.

Leverkusen kwam al vroeg in de eerste helft op een 0-1-achterstand door een doelpunt van PSV-huurling Ritsu Doan en keek al snel in de tweede helft zelfs tegen een 0-2-achterstand aan door een treffer van Masaya Okugawa.

'Die Werkself' kwam in de slotfase nog wel terug tot 1-2 via een goal van Patrik Schick, maar een nederlaag kon niet worden afgewend. Van de laatste vijf competitiewedstrijden werd er slechts één gewonnen.

Van de vier Nederlanders die onder contract staan bij Leverkusen en Bielefeld stond er zondag slechts eentje in het veld. Bij Leverkusen speelde Jeremie Frimpong het hele duel en ontbraken Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah. Bij Bielefeld bleef Michel Vlap op de bank.

Leverkusen heeft als nummer zes vier punten achterstand op de vierde plaats van Eintracht Frankfurt. Bielefeld steeg naar de veilige vijftiende plek en heeft één punt voorsprong op nummer zestien Hertha BSC.

RB Leipzig verspeelde dure punten in de titelstrijd. De ploeg van basisspeler Justin Kluivert kwam thuis tegen Eintracht Frankfurt niet verder dan 1-1 en heeft nu vier punten achterstand op koploper Bayern München.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga

Romelu Lukaku was weer goud waar voor Inter. Romelu Lukaku was weer goud waar voor Inter. Foto: ANP

Koploper Inter maakt geen fout in titelrace

Internazionale rekende in Turijn dankzij de topschutters Romelu Lukaku en Lautaro Martínez af met Torino: 1-2. Het was voor de koploper van de Serie A de achtste overwinning op rij in de competitie.

De formatie van Antonio Conte kreeg de zege bij Torino allesbehalve cadeau. Lukaku tekende in de 62e minuut vanaf 11 meter voor de 0-1, maar acht minuten later werd het via Antonio Sanabria weer gelijk.

Inter leek op puntenverlies af te stevenen, maar Martínez kopte vijf minuten voor tijd op aangeven van Alexis Sánchez de bal diagonaal in de verre hoek. Inter heeft nu negen punten meer dan stadsgenoot AC Milan, dat later op de dag in actie komt tegen Napoli (aftrap 20.45 uur).

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Serie A