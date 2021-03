Vitesse heeft zondag goede zaken gedaan in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie door een 1-3-zege op FC Utrecht, maar de teruggekeerde Riechedly Bazoer kreeg wel rood. VVV-Venlo leed in de Limburgse derby tegen Fortuna Sittard de zevende competitienederlaag op rij (1-3), maar topscorer Giorgos Giakoumakis evenaarde wel een clubrecord.

Bazoer kreeg in de 83e minuut zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Jochem Kamphuis. De middenvelder maakte juist weer zijn rentree, nadat hij vorige week tegen AZ (2-1-zege) buiten de selectie werd gehouden omdat hij zich een paar dagen ervoor had misdragen op de training.

Vitesse begon stroef aan de wedstrijd en kwam in de 41e minuut dan ook niet geheel onterecht op een 1-0-achterstand. Gyrano Kerk tikte een voorzet van Bart Ramselaar binnen. Nog voor rust was het echter alweer gelijk. Oussama Darfalou kopte raak na een lange bal van Danilho Doekhi.

In de tweede helft speelde Vitesse niet veel beter, maar was het wel zeer effectief. Binnen een tijdsbestek van drie minuten stond het al 1-3, maar de bezoekers werden daarbij wel een handje geholpen door FC Utrecht-doelman Eric Oelschlägel, die tot twee keer toe in de fout ging bij de 1-2.

Hij liet eerst een afstandsschot van Eli Dasa los en haalde vervolgens Darfalou onderuit, waardoor Kamphuis na minutenlange bestudering van de beelden een strafschap gaf en Darfalou die benutte. Niet veel later zorgde Maximilian Wittek ook nog eens voor 1-3 met een knal van zo'n twintig meter.

Vitesse profiteerde als nummer vier van het puntenverlies van PSV, dat genoegen moest nemen met een 1-1-gelijkspel tegen Feyenoord, en heeft nog vier punten achterstand. FC Utrecht staat op de zevende plaats en zag enkele concurrenten inlopen in de race voor een ticket voor de play-offs om Europees voetbal.

Giorgos Giakoumakis maakt namens VVV-Venlo de 1-1 tegen Fortuna Sittard. Giorgos Giakoumakis maakt namens VVV-Venlo de 1-1 tegen Fortuna Sittard. Foto: Pro Shots

Giakoumakis maakte 24e doelpunt

Bij VVV-Fortuna was Giakoumakis in de 54e minuut met de rebound op zijn eigen kopbal verantwoordelijk voor de 1-1 en tekende voor zijn 24e competitiedoelpunt van dit seizoen. Hij kwam daarmee op gelijke hoogte met Hans Sleven, die namens VVV 24 keer scoorde in het seizoen 1958/1959.

De treffer van revelatie Giakoumakis, die zijn rentree maakte nadat hij de laatste twee wedstrijden had gemist vanwege een blessure, bleek voor het dolende VVV - vorige week was Feyenoord nog met 6-0 te sterk - niet voldoende om de slechte serie te doorbreken.

Fortuna nam al in de tiende minuut de leiding via Lisandro Semedo, die na een fraaie steekpass van Mats Seuntjens oog in oog met keeper Thorsten Kirschbaum koel bleef. De bezoekers verzuimden nog voor rust de score te verdubbelen, doordat Sebastian Polter de bal van dichtbij totaal verkeerd raakte.

Na de gelijkmaker van Giakoumakis stelde Fortuna alsnog orde op zaken. Eerst schoot Seuntjens de bal in de 59e minuut hard in de verre hoek en in de 66e minuut tikte Zian Flemming simpel binnen na goed doorkoppen van Polter. Daarmee was het duel gespeeld.

VVV komt steeds dichter bij de degradatiezone, want de voorsprong op nummer zestien Willem II bedraagt nog maar één punt. Fortuna heeft twee punten achterstand op de achtste plaats van FC Twente, die recht geeft op deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

