VVV-Venlo heeft zondag in de Limburgse derby tegen Fortuna Sittard de zevende nederlaag op rij geleden in de Eredivisie. Hoewel topscorer Giorgos Giakoumakis een clubrecord evenaarde, verloor de ploeg met 1-3.

Giakoumakis zorgde in de 54e minuut met een benutte rebound op zijn eigen kopbal voor de 1-1 en tekende voor zijn 24e competitiedoelpunt van dit seizoen. Hij kwam daarmee op gelijke hoogte met Hans Sleven, die namens VVV 24 keer scoorde in het seizoen 1958/1959.

De treffer van revelatie Giakoumakis, die zijn rentree maakte nadat hij de laatste twee wedstrijden had gemist vanwege een blessure, bleek voor het dolende VVV - vorige week was Feyenoord nog met 6-0 te sterk - niet voldoende om de slechte serie te doorbreken.

Fortuna nam al in de tiende minuut de leiding via Lisandro Semedo, die na een fraaie steekpass van Mats Seuntjens oog in oog met keeper Thorsten Kirschbaum koel bleef. De bezoekers verzuimden nog voor rust de score te verdubbelen, doordat Sebastian Polter de bal van dichtbij totaal verkeerd raakte.

Na de gelijkmaker van Giakoumakis stelde Fortuna alsnog orde op zaken. Eerst schoot Seuntjens de bal in de 59e minuut hard in de verre hoek en in de 66e minuut tikte Zian Flemming simpel binnen na goed doorkoppen van Polter. Daarmee was het duel gespeeld.

VVV komt steeds dichter bij de degradatiezone, want de voorsprong op nummer zestien Willem II bedraagt nog maar één punt. Fortuna heeft twee punten achterstand op de achtste plaats van FC Twente, die recht geeft op deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

