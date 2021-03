FC Barcelona-trainer Ronald Koeman is zeer te spreken over de ontwikkeling die Frenkie de Jong doormaakt. Hij ziet in de 23-jarige middenvelder een toekomstige leider.

De Jong kwam in de zomer van 2019 voor 75 miljoen euro over van Ajax. Hij beleefde een wat vlakjes debuutseizoen in Camp Nou, maar laat zich deze jaargang met onder meer zes doelpunten en zes assists in alle competities steeds meer gelden.

"Frenkie zal hier nog vele jaren zijn. Hoewel hij nog jong is, boekt hij vooruitgang en neemt hij steeds meer verantwoordelijkheid in de manier van spelen en dat vind ik leuk om te zien", zei Koeman zondag op een persconferentie.

"Als buitenlandse speler moet je het verschil weten te maken bij FC Barcelona en dat doet hij op dit moment. Hij is bezig aan een geweldig seizoen. Je kunt niet om meer vragen dan dat hij de dingen blijft doen zoals hij die de laatste tijd doet."

Ronald Koeman is zeer tevreden over Frenkie de Jong. Foto: ANP

'Jordi Cruijff is misschien een kandidaat'

Koeman ging tijdens zijn perspraatje ook kort in op een Nederlander die mogelijk naar FC Barcelona komt. De nieuwe president Joan Laporta zou Jordi Cruijff willen aanstellen als technisch directeur.

"Ik kan daar niet veel over zeggen. Ik ken Jordi en zijn familie goed en hij is misschien een kandidaat, maar ik weet het niet. Als de president begint, zullen ze over functies bij de club praten."

FC Barcelona neemt het maandag in La Liga thuis op tegen hekkensluiter Huesca. De Catalanen verkleinen bij een zege de achterstand op Atlético Madrid tot vier punten. De koploper kwam zaterdag niet verder dan een 0-0-gelijkspel bij Getafe.

