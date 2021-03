PSV begint zondag met Cody Gakpo in de basis aan de topper tegen Feyenoord. De 21-jarige aanvaller is terug na twee maanden blessureleed. Bij de bezoekers kiest trainer Dick Advocaat voor een systeem met vijf verdedigers, wat Leroy Fer zijn basisplek kost.

Gakpo speelde zijn laatste wedstrijd op 16 januari. Hij viel toen met een enkelblessure uit tegen Sparta Rotterdam en kwam sindsdien niet meer in actie voor PSV. Zijn rentree betekent dat Yorbe Vertessen in tegenstelling tot de vorige wedstrijd op de bank zit.

PSV-trainer Roger Schmidt kiest centraal achterin voor het duo Olivier Boscagli-Nick Viergever, wat betekent dat Jordan Teze een reserverol heeft. Boscagli speelde de laatste wedstrijden als controlerende middenvelder, maar daar staan nu Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré. Rosario ontbrak vorige week met een spierblessure.

Bij Feyenoord kiest Advocaat ervoor om Uros Spajic op te stellen en Leroy Fer buiten de ploeg te laten, wat inhoudt dat de Rotterdammers in een 5-3-2-formatie spelen. Aanvoerder Steven Berghuis staat 'op tien' en Luis Sinisterra en Bryan Linssen zijn de spitsen.

Nick Marsman is nog altijd de keeper van Feyenoord. De kwakkelende eerste doelman Justin Bijlow zit wel weer bij de selectie, maar is nog niet fit genoeg om vanaf de eerste minuut mee te doen in het Philips Stadion.

PSV-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis, die PSV-trainer Schmidt voor het eerst treft sinds hun ruzie bij de wedstrijd tegen Sparta in januari.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Boscagli, Viergever, Max; Götze, Rosario, Sangaré, Gakpo; Zahavi, Malen.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Berghuis, Kökçü; Sinisterra, Linssen.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie