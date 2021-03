Atlético Madrid-trainer Diego Simeone baalt ervan dat zijn ploeg zaterdag op bezoek bij Getafe (0-0) dure punten liet liggen in de Spaanse titelstrijd. De tienvoudig landskampioen staat al vrijwel het hele seizoen bovenaan, maar Real Madrid en FC Barcelona komen steeds dichterbij.

"We moeten rustig blijven. Real Madrid en Barcelona gaan vanaf nu niet meer verliezen. We voelen druk, maar dat is logisch, omdat we al zo lang bovenaan staan", zei Simeone na het teleurstellende gelijkspel tegen Getafe.

"Er zijn nog elf wedstrijden te gaan. Iedereen zegt dat Barcelona slecht was tegen Paris Saint-Germain, maar de ploeg had kunnen winnen en heeft nu nieuw elan dankzij een nieuwe voorzitter. Real slaagt er op de een of andere manier altijd weer in om te winnen. Het zijn twee monsters."

Atlético, dat tegen Getafe maar liefst 72 procent balbezit had, won vijf van de laatste acht wedstrijden in La Liga niet. Het Barcelona van trainer Ronald Koeman heeft zich gaandeweg het seizoen juist opgericht en Real is ook dichterbij gekomen.

Real won zondag dankzij een doelpunt in blessuretijd met 2-1 van Elche en is Atlético tot op zes punten genaderd. Barcelona speelt maandag nog en verkleint het gat met de koploper bij winst tot vier punten.

Atlético werd in 2014 onder Simeone voor het laatst kampioen van Spanje. Het was het eerste kampioenschap van de club in achttien jaar.

