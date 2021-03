Pascal Jansen wil na dit seizoen graag trainer van AZ blijven. De 48-jarige coach werd begin december doorgeschoven na het ontslag van Arne Slot, met de intentie om na dit seizoen plaats te maken voor iemand anders.

"Ik heb het hier reuze naar mijn zin. We gaan eind deze maand een rustig met elkaar bomen over de toekomst. Ik heb op dit moment geen indicaties van het bestuur", zei Jansen zaterdag tegen ESPN na de 4-1-overwinning op FC Twente.

"We hebben afgesproken om te praten over mijn toekomst. Of dat het hoofdtrainerschap is of iets anders, dat zal tijdens het gesprek moeten blijken. Ik zou graag bij AZ blijven werken en als dat als hoofdtrainer kan: heel graag."

Sinds het ontslag van Slot had Jansen zeventien keer de leiding over AZ, dat tien van die wedstrijden won. Daarbij won de tweevoudig landskampioen van PSV en twee keer van Feyenoord.

Jansen ging in 2018 als assistent-coach aan de slag bij AZ, waar hij eerst de rechterhand van John van den Brom was en daarna van Slot. Eerder werkte hij jaren bij PSV en was hij hoofd jeugdopleiding van Vitesse en Sparta Rotterdam.

Na 26 wedstrijden heeft AZ, dat tegen Twente de vijftiende zege van het Eredivisie-seizoen boekte, als nummer drie nog zicht op de tweede plek. Die positie geeft recht op een ticket voor de voorrondes van de Champions League.

