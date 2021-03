Jürgen Klopp verwacht niet dat Virgil van Dijk komende zomer fit genoeg is om met Oranje aan het EK mee te doen. De Liverpool-manager denkt dat de centrale verdediger nog een lange weg te gaan heeft in zijn herstel van een knieblessure.

"Het is natuurlijk niet mijn beslissing om hem wel of niet naar het EK te laten gaan, maar om eerlijk te zijn: de informatie die ik nu heb, is dat hij het waarschijnlijk niet gaat halen", aldus Klopp.

"Ik hoop dat hij op tijd fit is om tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer aan te sluiten, net als mijn andere geblesseerde spelers. We moeten echt voorzichtig met ze zijn."

Van Dijk liep zijn blessure in oktober op bij een onbeholpen charge van Everton-keeper Jordan Pickford. De verdediger van het Nederlands elftal moest zich laten opereren aan zijn knie en werkt sindsdien hard aan zijn herstel.

Recent deelde Van Dijk een paar bemoedigende video's waarin is te zien dat hij progressie boekt, maar volgens Klopp zegt dat weinig. "Wanneer ben je klaar voor het EK? Als je de week ervoor weer fit bent? Op de dag dat het toernooi begint? Ik weet het niet."

Het EK begint op 11 juni. Nederland speelt in groepsfase van het toernooi tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië.