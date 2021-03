Joël Drommel heeft met PSV een akkoord bereikt over een overgang na dit seizoen. De keeper van FC Twente, die zaterdagavond een eigen doelpunt maakte in de met 4-1 verloren uitwedstrijd tegen AZ, doet wel geheimzinnig over de speeltijd die hij in Eindhoven gaat krijgen.

Eerder deze week werd bekend dat PSV de 24-jarige Drommel graag wil overnemen van FC Twente, waar hij nog een jaar onder contract staat (met de optie op nog een seizoen). Al snel volgden geruchten dat de keeper tot een persoonlijk akkoord was gekomen met de Eindhovenaren en dat bevestigde hij na het duel met AZ bij ESPN.

"Een contract voor vijf jaar zou goed kunnen, ja", zei Drommel. De doelman werd direct geconfronteerd met de keeperssituatie bij PSV, dat Yvon Mvogo dit én volgend seizoen van RB Leipzig huurt. Mogelijk kiezen de Eindhovenaren er door de komst van Drommel voor om Mvogo een jaar eerder terug naar Duitsland te sturen.

"Ik weet niet of het slim is om daar nu over te praten. Misschien heb ik er wel naar geïnformeerd. Het zou kunnen dat hij gaat, maar het zou ook kunnen dat hij blijft", bleef Drommel geheimzinnig. "Het belangrijkste is dat ik volgend seizoen ga spelen, dus we zullen zien wat er gaat gebeuren. Ik focus me nu op FC Twente, want ik wil nog mooie wedstrijden spelen voor deze mooie club."

Joël Drommel maakte een eigen doelpunt en incasseerde in totaal vier treffers tegen AZ. Foto: Pro Shots

'AZ speelde ons vierkant uit'

De wedstrijd tegen AZ van zaterdagavond wil Drommel het liefst zo snel mogelijk vergeten. De geboren Noord-Hollander was in de 34e minuut verantwoordelijk voor de 3-0 van de Alkmaarders door een vrije trap van Teun Koopmeiners in zijn eigen doel te tikken. Het was een van de in totaal drie eigen doelpunten in Alkmaar.

"Die derde goal was dramatisch", erkende Drommel, die sowieso niet te spreken was over het spel van het kwakkelende FC Twente in het AFAS Stadion. "Het was heel slecht. Niemand wist waar hij moest lopen en AZ speelde ons vierkant uit."

"Ik had de bal nog niet geraakt of hij lag al twee keer in het netje. We hebben de hele week getraind voor deze wedstrijd, maar we hebben het niet goed uitgevoerd. Er zat geen pit in. Het was gewoon dramatisch."

