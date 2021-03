FC Emmen-verdediger Glenn Bijl is niet te spreken over de actie van FC Groningen-trainer Danny Buijs tijdens de onderlinge wedstrijd van zaterdag. De coach greep de rechtsback in de blessuretijd bij zijn nek.

Buijs ving de bal op die FC Emmen-aanvaller Nikolai Laursen over de zijlijn had geschoten. Bijl probeerde de bal van hem af te pakken en daar was Buijs niet van gediend. De coach gooide hem op de grond en kreeg daarvoor een gele kaart van scheidsrechter Allard Lindhout.

"Ik kreeg een judoworp", keek Bijl bij ESPN terug op het moment. "Er ging al het een en ander aan vooraf, heel irritant. Bij een eerdere ingooi van ons wilde de assistent-scheidsrechter een bal pakken en die kreeg me toch een uitval van Buijs. Hé, laat die bal liggen, foeterde hij. Toen zei ik tegen hem: je bent niet goed."

"En toen kwam ons incident erachteraan. Hij wilde dat een speler van hem snel ging ingooien en ik wilde dat voorkomen. Volgens mij is dit gewoon wangedrag. Het was een beste nekklem. Dit zie je niet vaak op het voetbalveld, zeker een gek moment."

Na het incident tussen Danny Buijs en Glenn Bijl volgde er een opstootje tussen de spelers van FC Groningen en FC Emmen. Na het incident tussen Danny Buijs en Glenn Bijl volgde er een opstootje tussen de spelers van FC Groningen en FC Emmen. Foto: Pro Shots

'Ik had het wellicht niet moeten doen'

Buijs trok deels het boetekleed aan. "We hadden daarvoor al wat woorden. Ik dacht: misschien kunnen we de inworp snel nemen om nog toe te kunnen slaan en toen hinderde hij mij een beetje. Ik had het wellicht niet moeten doen, maar waarom moest hij die bal van me afpakken?"

"Enfin, ik had daar niet op moeten reageren. Het was de emotie die een rol speelde. Ik had daar weg van moeten blijven en hij misschien ook. Ik weet niet of ik goed ben weggekomen met geel. Het is niet zo dat ik hem neer heb geslagen. Als ik hem echt had geslagen, dan was-ie niet opgestaan."

Het duel eindigde in 1-1 door doelpunten van Bijl (0-1) en Alessio da Cruz. Hekkensluiter FC Emmen schoot met het gelijkspel weinig op in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie, terwijl nummer zes FC Groningen op koers bleef in de jacht op een ticket voor de play-offs om Europees voetbal.

