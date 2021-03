Chris Wilder is niet langer trainer van Sheffield United. De hekkensluiter van de Premier League meldt dat zaterdag "in goed overleg" is besloten om uit elkaar te gaan.

De 53-jarige Wilder was sinds 2016 werkzaam bij Sheffield. Onder zijn leiding keerde de club vanuit de League One, het derde niveau in Engeland, terug naar het hoogste niveau.

Vorig seizoen presteerde Sheffield verrassend goed, met een negende plaats als eindresultaat. Die goede lijn werd dit seizoen niet doorgetrokken. Met veertien punten uit 28 duels staan 'The Blades' troosteloos onderaan.

"Het is een bijzondere tocht geweest die ik nooit zal vergeten", zegt Wilder. "Ik was blij dat ik de kans kreeg in 2016 en ben trots op het succes dat we hebben behaald, waaronder twee promoties en een hoogste Premier League-klassering ooit."

Sheffield lijkt degradatie haast niet meer te kunnen ontlopen. Het gat met de veilige zeventiende plaats bedraagt twaalf punten. Wie Wilder gaat opvolgen, is nog niet bekend.

Bij Sheffield staat de Nederlander Michael Verrips onder contract. De doelman komt sinds deze winter op huurbasis uit voor FC Emmen.

Bekijk de stand en het programma in de Premier League