FC Emmen is zaterdag weer een stap dichter bij degradatie uit de Eredivisie gekomen. De hekkensluiter had weinig aan een 1-1-gelijkspel op bezoek bij FC Groningen. Sparta won voor de tweede keer deze week van een directe concurrent (2-0 tegen RKC) en is dicht bij handhaving.

FC Emmen had aanvankelijk weinig te vrezen van FC Groningen. De ploeg domineerde voor rust en miste in de eerste tien minuten al twee grote kansen via Michael de Leeuw (te afwachtend) en Miguel Araujo (vrije trap via de vingertoppen van Sergio Padt op de paal).

In de 38e minuut kwam FC Emmen alsnog op voorsprong. Glenn Bijl had het geluk dat zijn schot van een meter of twintig dusdanig van richting werd veranderd door een verdediger van FC Groningen, dat Padt kansloos was.

FC Groningen, dat na een half uur Ramon Pascal Lundqvist met een zware enkelblessure kwijtraakte, kon er in de eerste helft niets tegenover zetten. Het team schoot geen enkele keer op doel, maar bracht in de tweede helft een stuk meer en nam het initiatief over van het steeds slordiger wordende FC Emmen.

In de zestigste minuut kwam FC Groningen op gelijke hoogte. Alessio da Cruz werd op maat bediend door Tomás Suslov en faalde niet oog in oog met keeper Michael Verrips. Een slotoffensief bleef vervolgens uit. Wel kreeg FC Groningen-trainer Danny Buijs nog geel omdat hij Bijl bij zijn nek greep.

FC Emmen zag de achterstand op nummer zestien Willem II, dat met 3-1 van sc Heerenveen won, worden vergroot tot zeven punten. FC Groningen staat op de zesde plaats en ligt op koers voor de play-offs om Europees voetbal. De voorsprong op de negende plek van Heracles Almelo bedraagt acht punten.

