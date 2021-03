AZ heeft zaterdagavond in de Eredivisie de druk op nummer twee PSV weten op te voeren. De Alkmaarders wonnen op eigen veld met 4-1 van FC Twente in een wedstrijd met liefst drie eigen doelpunten.

Myron Boadu tekende al in de vierde minuut voor de openingstreffer in Alkmaar, waarna in het restant van de eerste helft eigen doelpunten van Dario Dumic, doelman Joël Drommel (beiden FC Twente) en Albert Gudmundsson (AZ) volgden. Teun Koopmeiners maakte er in de slotfase nog 4-1 van.

Het kwam in de Eredivisie nooit eerder voor dat de bal in één helft drie keer in eigen doel werd gewerkt. AZ-FC Twente is überhaupt pas de tweede Eredivisie-wedstrijd ooit met drie eigen doelpunten, na PSV-MVV (8-1) op 14 oktober 1989.

AZ komt door de probleemloze overwinning op 52 punten, twee minder dan nummer twee PSV. De Eindhovenaren spelen zondag de topper tegen Feyenoord in het Philips Stadion (aftrap 14.30 uur).

FC Twente bleef voor de tiende keer in de afgelopen elf wedstrijden zonder overwinning. Dit kalenderjaar werd alleen van FC Emmen (1-4) en Vitesse (0-2) gewonnen. De ploeg uit Enschede staat nu achtste.

Calvin Stengs en Owen Wijndal vieren een treffer van AZ. Calvin Stengs en Owen Wijndal vieren een treffer van AZ. Foto: Pro Shots

Boadu bezorgt AZ een droomstart

AZ kende een droomstart in het winderige AFAS Stadion, want na vier minuten was de openingstreffer een feit. Calvin Stengs schudde meerdere verdedigers simpel van zich af en legde breed op Boadu, die de bal van dichtbij in het dak van het doel werkte en zijn twaalfde competitietreffer van het seizoen maakte.

De druk van de thuisploeg hield aan, maar ondanks de dreiging bleven grote kansen uit. Het was Twente dat na een kwartier het dichtst bij een doelpunt was. Na balverlies van Boadu en een fraaie pass van Luciano Narsingh kon Queensy Menig aan de rechterkant in kansrijke positie uithalen, maar zijn poging ging over het doel.

Vlak daarna was het aan de andere kant wel raak. Koopmeiners dook in de omschakeling op aan de rechterkant en gaf een scherpe voorzet op Boadu. Zijn bewaker Dumic probeerde nog weg te werken, maar tikte de bal ongelukkig in eigen doel.

Myron Boadu maakte zijn twaalfde competitietreffer van het seizoen. Myron Boadu maakte zijn twaalfde competitietreffer van het seizoen. Foto: Pro Shots

Rentree Brama na twee maanden afwezigheid

In het restant van de eerste helft volgden bizar genoeg nog eens twee eigen goals. Een scherpe vrije trap van Koopmeiners in de 34e minuut eindigde via de door PSV begeerde en grabbelende Drommel in de korte hoek. Aan de andere kant belandde de bal uit een corner via Gudmundsson achter Bizot, waardoor FC Twente enigszins terug in de wedstrijd kwam.

Trainer Ron Jans greep halverwege in door Godfried Roemeratoe te wisselen voor Wout Brama, die zijn eerste wedstrijd sinds januari speelde, maar ook met de routinier liet Twente te weinig zien. Boadu leek in de 63e minuut zelfs de 4-1 te maken, maar de spits werd afgevlagd en ook de VAR constateerde nipt buitenspel.

Het was een van de spaarzame hoogtepunten na rust. FC Twente bood meer tegenstand, maar creëerde weinig en incasseerde in de slotfase ook de vierde treffer. De in de basis teruggekeerde Jesper Karlsson bediende Koopmeiners met een hakje en die schoof binnen, waardoor AZ mag blijven hopen op de tweede plek.

