ADO Den Haag is in gesprek over een overname. De club verkeert in financieel zwaar weer nu de Chinese grootaandeelhouder United Vansen naar verluidt weigert dit seizoen nog geld over te maken.

"We zijn in gesprek met allerlei partijen, maar het lijkt me duidelijk dat het een lastige periode is", erkent algemeen directeur Mohammed Hamdi tegen ESPN. "Ik maak me geen zorgen, maar het is wel echt iets dat opgelost moet worden. Daar doen we dan ook alles aan. We streven naar duidelijkheid op korte termijn."

Volgens het AD en VI zou Cosinus Group Capital de belangrijkste gegadigde zijn om de huidige nummer zeventien van de Eredivisie over te nemen. De in Den Haag geboren Anthony Rothengatter is uitvoerend partner van die Zwitserse investeringsmaatschappij.

"Als er een nieuwe grootaandeelhouder komt, moet deze zich wel schikken naar de belangen van de club. Het moet iemand zijn die de club de komende jaren ook verder wil helpen. Degene die nu instapt moet goede intenties hebben. Dan staan we er met z'n allen achter."

'ADO blijft gewoon bestaan'

Het is voor ADO van enorm belang dat een overname snel rondkomt, anders lijkt de club het lastig te krijgen om aan de betalingsverplichtingen te blijven voldoen. Dat de inkomsten door de coronacrisis flink zijn teruggelopen, maakt de situatie er niet rooskleuriger op.

"Of de salarissen nog uitbetaald kunnen worden als de overname niet doorgaat?", vraagt Hamdi zich hardop af. "Dat is een uitdaging en die gaan we graag oplossen. We werken er keihard aan. Maar ook als de overname er niet komt, blijft ADO gewoon bestaan."

ADO moet vrezen dat het dit seizoen degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Ruud Brood heeft zes punten achterstand op de zestiende plaats van Willem II en zeven punten op de veilige vijftiende plaats van VVV-Venlo. ADO verloor zaterdag thuis met 1-2 van Heracles Almelo.