Willem II heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie door een overtuigende 3-1-zege op sc Heerenveen. ADO Den Haag werd dieper in de problemen gebracht na een 1-2-nederlaag tegen Heracles Almelo.

Nadat Willem II en Heerenveen in de openingsfase weinig hadden laten zien, kwam Willem II in de 28e minuut bij de eerste echte kans op voorsprong. Sebastian Holmén kopte na een afgeslagen hoekschop raak op aangeven van Mike Trésor Ndayishimiye.

Willem II was daarna de bovenliggende partij en na een aantal gemiste mogelijkheden voor rust verdubbelde het in de 55e minuut de score. Kwasi Wriedt verzilverde eveneens met het hoofd een voorzet van Ché Nunnely.

Vier minuten later liep Willem II ook nog eens uit naar 3-0. Derrick Köhn haalde eerst een kopbal van Pawel Bochniewicz van de doellijn - de bal leek erover - en uit de tegenstoot benutte Nunnely de rebound op een inzet van Vangelis Pavlidis.

Heerenveen, dat het zonder de licht geblesseerde Siem de Jong moest stellen, redde in de 73e minuut de eer. Joey Veerman rondde af na een combinatie met Henk Veerman. Heerenveen drong vervolgens nog aan, maar echt spannend werd het niet meer.

Willem II heeft als nummer zestien nog maar één punt achterstand op de veilige vijftiende plaats van VVV-Venlo. Heerenveen zakte naar de tiende plaats en heeft drie punten achterstand op de achtste plek van FC Twente, die recht geeft op deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

De spelers van Heracles Almelo vieren een doelpunt tegen ADO Den haag. De spelers van Heracles Almelo vieren een doelpunt tegen ADO Den haag. Foto: Pro Shots

ADO verspeelt voorsprong

Later op de dag viel er ook bij ADO-Heracles lange tijd weinig te genieten. ADO was vlak voor rust wel heel dicht bij een doelpunt, maar een schot van Abdenasser El Khayati werd van de doellijn gehaald door Robin Pröpper.

In de tweede helft was het een stuk vermakelijker en dacht Heracles al snel te scoren, maar net als vorige week tegen PEC Zwolle (2-1-overwinning) werd een doelpunt - zijn eerste voor Heracles - van Noah Fadiga door de VAR afgekeurd vanwege buitenspel.

ADO kwam vervolgens in de 68e minuut wel op voorsprong, maar had daarbij wel ontzettend veel geluk. Uitgerekend Fadiga maakte een eigen goal doordat hij de bal na een kopbal van Vicente Besuijen op de paal schlemielig tegen zijn scheenbeen aan kreeg.

Heracles liet zich niet van de wijs brengen en boog de score in de slotfase nog helemaal om. Eerst schoot Sinan Bakis in de 72e minuut uit de draai raak en in de 83e minuut haalde Rai Vloet doeltreffend uit van een meter of 25, al zag keeper Martin Fraisl er niet goed uit.

ADO zag als nummer zeventien de achterstand op Willem II vergroot worden tot zes punten. Heracles nam de negende plaats over van Heerenveen en verkleinde de achterstand op FC Twente, dat halverwege op een 3-1-achterstand staat tegen AZ, tot één punt.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie