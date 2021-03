Koploper Atlético Madrid heeft zaterdagavond duur puntenverlies geleden in de strijd om de titel in La Liga. De Madrilenen speelden doelpuntloos gelijk in de uitwedstrijd tegen Getafe. Real Madrid won door een treffer van Karim Benzema diep in blessuretijd met 2-1 van degradatiekandidaat Elche en liep twee punten in.

Atlético speelde vanaf de zeventigste minuut met een man meer tegen Getafe door een directe rode kaart voor Allan Nyom, maar ook met een overtalsituatie slaagden de Madrilenen er niet meer in om de winnende treffer te maken.

Het is de vierde keer in de laatste zes wedstrijden dat Atlético punten verspeelt. De ploeg van trainer Diego Simeone won de laatste weken ook niet van stadgenoot Real Madrid (1-1) en Levante (0-2 en 1-1).

Door de remise tegen Getafe krijgen Real en FC Barcelona steeds meer hoop op de landstitel. De ploeg van coach Ronald Koeman heeft zeven punten minder dan Atlético, maar speelt maandagavond nog een thuiswedstrijd tegen SD Huesca. Real staat momenteel tweede op zes punten van Atlético.

Real Madrid loopt twee punten in op koploper Atlético Madrid. Foto: Pro Shots

Benzema redt Real op bezoek bij Elche

Benzema kroonde zich bij Real in extremis tot matchwinner tegen Elche en de Franse spits nam ook het eerste Madrileense doelpunt voor zijn rekening. Hij kopte een kwartier voor tijd raak uit een voorzet van Luka Modric. Na een uur spelen was Elche verrassend op voorsprong gekomen toen Dani Calvo raak kopte uit een corner.

Net nadat het bord met vier minuten blessuretijd omhoog was gegaan, kreeg Benzema de bal aangespeeld van Rodrygo. Hij liet Elche-doelman Édgar Badía vervolgens kansloos met een knappe uithaal in de verre hoek.

Het is al de tweede week op rij dat de 33-jarige Benzema zijn ploeg in de slotfase redt. Vorige week maakte hij twee minuten voor tijd de 1-1 in de topper tegen Atlético Madrid.

