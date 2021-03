Real Madrid is zaterdag op het nippertje ontsnapt aan duur puntenverlies in La Liga. Door een treffer van Karim Benzema diep in blessuretijd werd thuis met 2-1 gewonnen van degradatiekandidaat Elche.

Benzema nam eerder ook het eerste Madrileense doelpunt al voor zijn rekening. Hij kopte een kwartier voor tijd raak uit een voorzet van Luka Modric. Na een uur spelen was Elche verrassend op voorsprong gekomen toen Dani Calvo raak kopte uit een corner.

Net nadat het bord met vier minuten blessuretijd omhoog was gegaan, kreeg Benzema de bal aangespeeld van Rodrygo. Hij liet Elche-doelman Édgar Badía vervolgens kansloos met een knappe uithaal in de verre hoek.

Het is al de tweede week op rij dat de 33-jarige Benzema zijn ploeg in de slotfase redt. Vorige week maakte hij twee minuten voor tijd de 1-1 in de topper tegen Atlético Madrid.

Real haakt door de late zege aan in de Spaanse titelstrijd. De ploeg wipt over FC Barcelona heen naar de tweede plaats. De ploeg van trainer Ronald Koeman heeft maandag nog wel een thuiswedstrijd tegen Huesca tegoed.

Koploper Atlético komt zaterdagavond (21.00 uur) nog in actie tegen Getafe. Bij winst wordt de voorsprong van acht punten op Real weer in ere hersteld.

