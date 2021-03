Voor het eerst sinds de hervatting van de Premier League in juni heeft er een speler niet geknield voorafgaand aan een wedstrijd. Crystal Palace-aanvaller Wilfried Zaha weigerde dat zaterdag te doen bij het thuisduel met West Bromwich Albion (1-0).

Zaha had vorige maand al aangekondigd van plan te zijn niet meer mee te doen aan de actie waarmee 'Black Lives Matter kracht wordt bijgezet en hij maakte zijn woorden zaterdag waar. Terwijl de overige spelers, stafleden en arbitrage vlak voor de aftrap op één knie gingen, bleef hij rechtop staan.

"Knielen is gewoon een deel van de routine voor de wedstrijd geworden. Het maakt niet uit of ik sta of kniel, want ik ontvang nog steeds racistische opmerkingen. Ik heb het volste respect voor ploegmaats, spelers en andere clubs die wel knielen", schreef Zaha zaterdag in een verklaring.

"Ik vind dat we als maatschappij beter onderwijs moeten stimuleren en dat socialmediabedrijven krachtiger moeten optreden tegen mensen die anderen belagen - niet alleen voetballers. Ik wil me nu gewoon richten op het voetbal en ervan genieten dat ik weer op het veld sta."

Zaha maakte vorige week tegen Tottenham Hotspur (4-1-nederlaag) als invaller zijn rentree, nadat hij enkele weken was uitgeschakeld door een dijbeenblessure. Hij had tegen West Bromwich Albion weer voor het eerst een basisplaats en boekte een 1-0-zege met zijn ploeg.

De 28-jarige Ivoriaan, die in het verleden bij Manchester United speelde, kreeg vorig jaar zelf te maken met racisme. Hij ontving voorafgaand aan een duel met Aston Villa een bericht van een pas twaalfjarige fan van de tegenstander, die dreigde zijn huis op te zoeken als hij zou scoren. Het kind werd later gearresteerd.