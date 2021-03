Bayern München heeft zaterdag geen fout gemaakt in de titelstrijd in de Bundesliga door Werder Bremen met 1-3 te verslaan. Wout Weghorst was met een doelpunt en twee assists weer goud waard voor VfL Wolfsburg, dat hekkensluiter Schalke 04 (5-0) vernederde en verder in de degradatiezorgen drukte.

Koploper Bayern leidde bij rust al met 0-2 in het Weserstadion. Leon Goretzka opende na 22 minuten de score met een kopbal uit een corner en Serge Gnabry werkte tien minuten voor rust de 0-2 binnen. Robert Lewandowski zorgde in de 67e minuut voor de 0-3, waarna Niclas Füllkrug vlak voor tijd nog de eer redde voor Werder Bremen.

Lewandowski kwam voor de vijfde Bundesliga-wedstrijd op rij tot scoren en staat dit seizoen op 32 competitietreffers. De Pool bracht zijn totaal in de Bundesliga op 268 doelpunten en kwam daarmee op gelijke hoogte met Klaus Fischer. Gerd Müller is met 365 goals nog soeverein topscorer aller tijden in de Bundesliga.

Bayern boekte in Bremen de derde competitiezege op rij, na eerder succes tegen Borussia Dortmund (4-2) en 1. FC Köln (5-1). De ploeg van trainer Hansi Flick speelt komende week de return tegen Lazio in de achtste finales van de Champions League, na een 1-4-overwinning eind februari in Italië.

De voorsprong van Bundesliga-koploper Bayern op naaste belager RB Leipzig bedraagt nu vijf punten, maar de toekomstige club van Ajax-spits Brian Brobbey komt zondag nog in actie. Leipzig speelt dan een thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.

Robert Lewandowski staat nu op 268 doelpunten in de Bundesliga, goed voor de tweede plek op de topscorerslijst aller tijden. Robert Lewandowski staat nu op 268 doelpunten in de Bundesliga, goed voor de tweede plek op de topscorerslijst aller tijden. Foto: Pro Shots

Weghorst blijft imponeren bij Wolfsburg

Weghorst had een cruciale bijdrage aan de probleemloze overwinning van Wolfsburg op Schalke 04 (5-0). Na een eigen doelpunt van Shkodran Mustafi in de eerste helft tekende de Nederlander in de 51e minuut voor de 2-0. Hij kreeg de bal van Ridle Baku en schoot met links door het midden raak.

Nog geen tien minuten later waren de rollen omgedraaid en was Weghorst de aangever bij de 3-0 van Baku. De spits zorgde ook op fraaie wijze voor de assist bij de vierde treffer van Josip Brekalo en Maximilian Philipp tekende in de 79e minuut voor de 5-0.

Door zijn productieve middag tegen het geplaagde Schalke staat Weghorst nu op zestien competitietreffers dit seizoen en twintig in totaal. De viervoudig international, die door bondscoach Frank de Boer is opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de komende WK-kwalificatieduels, leverde ook zes assists.

Schalke 04, dat het nog zonder de geblesseerde Klaas-Jan Huntelaar moest doen, blijft door de kansloze nederlaag op tien punten steken en stevent af op rechtstreekse degradatie. De ploeg uit Gelsenkirchen won op 9 januari voor het laatst een wedstrijd. Wolfsburg staat op de derde plek en ligt op koers voor een Champions League-ticket.

FC Union Berlin won met 2-1 van FC Köln en het FSV Mainz 05 van Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius boekte een 1-0-zege op SC Freiburg.

Wout Weghorst was met een doelpunt en twee assists weer belangrijk voor VfL Wolfsburg. Wout Weghorst was met een doelpunt en twee assists weer belangrijk voor VfL Wolfsburg. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga