Toeschouwers bij de thuiswedstrijden van Zenit Sint-Petersburg kunnen zich tot het einde van het seizoen gratis laten vaccineren tegen het coronavirus. In het stadion van de de Russische voetbalclub is zaterdag een vaccinatielocatie geopend.

Het Spoetnik V-vaccin wordt uitsluitend uitgereikt aan mensen die ouder zijn dan achttien jaar. De vaccinatie is vrijwillig. Wel moeten de supporters een paspoort en gezondheidspas meenemen om in aanmerking te komen voor vaccinatie.

Met het vaccinatieprogramma in het Gazprom Arena probeert de Russische overheid meer inwoners over de streep te krijgen om een prik tegen het coronavirus te halen. Uit onafhankelijk onderzoek van het Levada Center bleek dat liefst twee derde niet gevaccineerd wil worden met het Spoetnik V-vaccin.

Ondanks de coronapandemie is publiek altijd welkom geweest in de Russische stadions. Dit seizoen waren gemiddeld ruim 17.000 toeschouwers aanwezig bij thuiswedstrijden van Zenit Sint-Petersburg. Ook in de Champions League-wedstrijden van de Russische club waren supporters toegestaan.

Vorige maand bleek uit een artikel in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet dat het Spoetnik V-vaccin voor bijna 92 procent effectief is tegen het coronavirus. Het vaccin is buiten Rusland nog niet door gezondheidsautoriteiten goedgekeurd. Het Europese medicijnagentschap EMA beoordeelt het vaccin nog.

De officiële instanties in Rusland hebben tot dusver ruim 4 miljoen coronabesmettingen gemeld in het land. Ruim 90.000 mensen overleden aan de gevolgen van het longvirus.