Manchester City is zaterdag een stap dichter bij de titel in de Premier League gekomen door een 0-3-zege op Fulham. Chelsea liep door een 0-0-gelijkspel bij Leeds United schade op in de strijd om een Champions League-ticket.

City drukte het krachtsverschil met Fulham, met Kenny Tete aan de aftrap, pas na rust uit in doelpunten. John Stones opende in de 47e minuut de score met alweer zijn vierde goal in 2021 als verdediger, waarna Gabriel Jesus en Sergio Agüero (strafschop) binnen het uur de eindstand op 0-3 bepaalden.

Voor Agüero kwam daarmee een einde aan een lange doelpuntendroogte. De aanvaller scoorde in januari 2020 voor het laatst. Hij kampte in het voorbije jaar met het nodige blessureleed en was na zijn terugkeer ook niet altijd zeker van een basisplaats.

City kan het kampioenschap nauwelijks meer ontgaan. De ploeg van manager Josep Guardiola heeft zeventien punten voorsprong op naaste achtervolger Manchester United, dat wel twee wedstrijden tegoed heeft en zondag in eigen huis in actie komt tegen nummer vijf West Ham United.

Vorige week verloor City nog met 0-2 van United en daarmee kwam er een einde aan een bizarre zegereeks. De 'Citizens' hadden in alle competities liefst 21 duels op rij gewonnen. Doordeweeks toonde City herstel met een simpele 5-2-overwinning op Southampton.

Hakim Ziyech wordt tegengehouden door spelers van Leeds United. Foto: Pro Shots

Ziyech al maanden zonder goal of assist

Leeds, waar Pascal Struijk de hele wedstrijd meedeed, en Chelsea maakten er een enerverend schouwspel van. Beide clubs kregen een aantal goede kansen om te scoren, maar de doelmannen Ilan Meslier en Édouard Mendy toonden zich de grote uitblinkers.

Bij Chelsea had Hakim Ziyech een basisplaats. De afgelopen zomer van Ajax overgekomen middenvelder werd halverwege de tweede helft gewisseld. Hij heeft al bijna vier maanden (7 november) geen doelpunt gemaakt of assist gegeven in een competitiewedstrijd.

Chelsea staat op de vierde plaats. Onder de nieuwe manager Thomas Tuchel is de club bezig aan een aardige reeks. De Duitser volgde eind januari de ontslagen Frank Lampard op en sindsdien werd er niet verloren in alle competities (acht zeges en vier gelijke spelen).

Nummer zes Everton wist later op zaterdag niet te profiteren van de misstap van Chelsea en ging met 1-2 onderuit tegen Burnley. Chris Wood en Dwight McNeil brachten Burnley al snel op 0-2 en meer dan de 1-2 van Dominic Calvert-Lewin zat er niet in voor Everton. Bij Burnley speelde Erik Pieters de hele wedstrijd.

Crystal Palace, waar Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald de negentig minuten volmaakten, won met 1-0 van West Bromwich Albion door een benutte strafschop van Luka Milivojevic. Wilfried Zaha zorgde voor wat consternatie door als eerste Premier League-speler niet te knielen.

