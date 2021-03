Chelsea heeft zaterdag punten verspeeld in de strijd om een Champions League-ticket in de Premier League. De ploeg van manager Thomas Tuchel kwam niet verder dan een 0-0-gelijkspel bij middenmoter Leeds United.

Leeds, waar Pascal Struijk de hele wedstrijd meedeed, en Chelsea maakten er een enerverend schouwspel van. Beide clubs kregen een aantal goede kansen om te scoren, maar de doelmannen Ilan Meslier en Édouard Mendy toonden zich de grote uitblinkers.

Bij Chelsea had Hakim Ziyech een basisplaats. De van Ajax overgekomen middenvelder werd halverwege de tweede helft gewisseld. Hij heeft al bijna vier maanden geen doelpunt gemaakt of assist gegeven in een competitiewedstrijd.

Chelsea staat op de vierde plaats met 51 punten uit 29 duels. West Ham United (48 uit 27), Everton (46 uit 27), Tottenham Hotspur (45 uit 27) en Liverpool (43 uit 28) kunnen later dit weekend inlopen. De top vier plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

Onder Tuchel is Chelsea bezig aan een aardige reeks. De Duitser volgde eind januari de ontslagen Frank Lampard op en sindsdien zijn 'The Blues' al twaalf officiële wedstrijden op rij ongeslagen (acht zeges en vier gelijke spelen).

Later op de dag staan Crystal Palace-West Bromwich Albion (aftrap om 16.00 uur), Everton-Burnley (18.30 uur) en Fulham-Manchester City (21.00 uur) nog op het programma in de Premier League.

