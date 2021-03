PSV hoopt zondag in de Eredivisie-topper tegen Feyenoord een einde te maken aan de recordreeks zonder overwinning in wedstrijden tegen de andere clubs uit traditionele top drie. De Eindhovenaren hebben al twaalf duels op rij niet gewonnen van Ajax of Feyenoord.

Alleen Feyenoord won ooit langer niet in onderlinge duels tussen de traditionele top drie. Van 1995 tot 1998 en van 2006 tot 2009 kwamen de Rotterdammers tot een reeks van vijftien wedstrijden zonder winst.

De laatste overwinning van PSV tegen een club uit de traditionele top drie was in september 2018 thuis tegen Ajax (3-0). Begin dat jaar won de Eindhovense club voor het laatst van Feyenoord (1-3).

Opvallend is dat PSV dit seizoen ook al verloor van AZ. De 24-voudig landskampioen ging in januari in het Philips Stadion thuis met 1-3 onderuit tegen de Alkmaarders. PSV heeft daardoor onder trainer Roger Schmidt, die afgelopen zomer aantrad, nog geen topper gewonnen.

Recordreeks PSV toppers zonder zege 2 dec 2018: Feyenoord-PSV 2-1

24 feb 2019: PSV-Feyenoord 1-1

31 maa 2019: Ajax-PSV 3-1

27 jul 2019: Ajax-PSV 2-0 (Johan Cruijff Schaal)

22 sep 2019: PSV-Ajax 1-1

15 dec 2019: Feyenoord-PSV 3-1

2 feb 2020: Ajax-PSV 1-0

1 maa 2020: PSV-Feyenoord 1-1

10 jan 2021: Ajax-PSV 2-2

31 jan 2021: Feyenoord-PSV 3-1

10 februari 2021: Ajax-PSV 2-1 (KNVB-beker)

28 feb 2021: PSV-Ajax 1-1

Ook Feyenoord kent slechte reeks

Feyenoord is ook bezig aan een slechte reeks, want de ploeg van trainer Dick Advocaat heeft al zes uitwedstrijden niet gewonnen in alle competities. Van sc Heerenveen (twee keer), AZ en Ajax werd verloren en tegen FC Groningen en FC Twente werd gelijkgespeeld.

Daar komt bij dat Advocaat, die verdeeld over twee periodes trainer was van PSV, als bezoekend coach al bijna 22 jaar niet gewonnen heeft in het Philips Stadion. De 73-jarige Hagenaar boekte in september 1999 met Rangers FC een 0-1-overwinning bij PSV in de Champions League, waarna hij met AZ, FC Utrecht en Feyenoord niet won in Eindhoven.

PSV-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis, die eerder dit seizoen felle kritiek kreeg van Schmidt. Van de laatste vier Eredivisie-wedstrijden onder leiding van Nijhuis won PSV er maar één.