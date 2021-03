Juventus-trainer Andrea Pirlo vindt de kritiek op Cristiano Ronaldo onterecht. De Portugese superster kwam afgelopen week onder vuur te liggen nadat de club uit Turijn werd uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League.

"Het is normaal dat er geruchten loskomen na een uitschakeling, aangezien hij met Lionel Messi de grootste speler ter wereld is", aldus Pirlo zaterdag tijdens zijn persconferentie. "Maar hij heeft het altijd goed bij ons gedaan. Hij heeft meer dan negentig doelpunten voor ons gemaakt en heeft zijn waarde meer dan bewezen."

De 36-jarige Ronaldo kon afgelopen dinsdag niet overtuigen tegen FC Porto in de return van de achtste finales van de Champions League, wat er mede voor zorgde dat de club uit Turijn na verlenging werd uitgeschakeld. Juventus won het duel wel met 3-2, maar dat was niet genoeg na de eerdere 2-1-nederlaag in Porto.

Na die eliminatie kwam Ronaldo onder vuur te liggen. De Portugees werd in 2018 voor 100 miljoen euro overgenomen van Real Madrid met als doel de Champions League te winnen, maar ook met de aanvaller is 'De Oude Dame' tot dusver niet verder gekomen dan de kwartfinales.

Cristiano Ronaldo baalt na een gemiste kans in de Champions League-wedstrijd tegen FC Porto. Cristiano Ronaldo baalt na een gemiste kans in de Champions League-wedstrijd tegen FC Porto. Foto: Pro Shots

Pirlo vreest niet voor positie

Pirlo, die afgelopen zomer werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Maurizio Sarri, vindt niet dat het project mislukt is. "De club wilde de ploeg versterken met spelers van statuur. Het is onmogelijk om een team met alleen maar jonge spelers te hebben. Zo was het project bedacht en zo zal het project ook voor de komende jaren zijn."

De 41-jarige Pirlo denkt bovendien dat hij zijn klus kan afmaken in Turijn. De coach stond al onder grote druk vanwege de grote achterstand in de Serie A op koploper Internazionale (tien punten) en werd na de eliminatie in de Champions League opnieuw zwaar bekritiseerd in de Italiaanse media.

"Ik heb in mijn carrière veel van dit soort situaties meegemaakt, want ik heb veel gewonnen en ook verloren. Ondanks de teleurstelling heb ik altijd geprobeerd om weer op het goede spoor terecht te komen, en we zullen hier hetzelfde doen."