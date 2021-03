De Graafschap-trainer Mike Snoei is dolblij met de periodetitel, nadat de club een hectische week beleefde door de aanstaande transfer van Ralf Seuntjens. De spits maakt komende zomer de overgang naar Keuken Kampioen Divisie-concurrent NAC Breda, dat in de derde periode nipt achter de 'Superboeren' eindigde.

"Hier hadden we als De Graafschap behoefte aan, want wat een droevige week was dit", aldus Snoei tegen ESPN. De ervaren trainer doelde daarmee op de tumult rond de transfer van de 31-jarige Seuntjens.

De fanatieke aanhang van De Graafschap hing vrijdag een spandoek met een treinkaartje op aan Stadion De Vijverberg en eiste dat de aanvaller niet meer voor De Graafschap zou spelen. Zover kwam het niet, maar Seuntjens moest wel zijn aanvoerdersband inleveren.

Met Seuntjens negentig minuten in het veld won De Graafschap vrijdag door een goal in de laatste minuut van Jasper van Heertum met 1-2 bij Telstar. De ploeg van Snoei pakte zo ten koste van NAC ternauwernood de periodetitel.

"Het was niet makkelijk met windkracht vijf over het veld", zei Snoei. "Als je goed voetbal wilde zien, was je kansloos. Het ging om wilskracht, we hebben de De Graafschap-mentaliteit getoond. En dat levert punten op. Ik ben een trotse ouwe lul."

Ralf Seuntjens in actie tegen Telstar. Ralf Seuntjens in actie tegen Telstar. Foto: Pro Shots

'Dit was een subdoel'

De Graafschap won in de derde periode liefst acht van de negen wedstrijden en speelde een keer gelijk. Een ticket voor de play-offs is nu zeker, maar de club uit Doetinchem, die tweede staat met vier punten achterstand op koploper SC Cambuur, gaat voor rechtstreekse promotie. De nummers één en twee promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie.

"Deze periodetitel was een subdoel", benadrukte Snoei. "We moeten nu doorpakken, want we zijn er nog lang niet. Al mogen we wel even genieten. Ik draag deze prijs op aan de supporters, het is heel jammer dat ze er niet bij kunnen zijn."

De voorsprong van De Graafschap op nummer drie NAC bedraagt met nog tien speelronden te gaan vier punten. Op 28 maart nemen de clubs het tegen elkaar op in het Rat Verlegh Stadion in Breda.

