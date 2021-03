De organisatie van de Premier League hoopt dat aan het einde van het seizoen weer toeschouwers op de tribunes van de Engelse stadions zitten. Bij de start van het nieuwe seizoen moeten de stadions weer helemaal vol zitten.

"De eerste stap is om op 23 mei, hopelijk met tienduizend fans erbij, ergens in het land de kampioensbeker uit te reiken", zegt directeur Richard Masters van de Premier League. "Daarnaast is ons doel om vanaf het begin van het nieuwe seizoen volle stadions te hebben. De routekaart van de overheid biedt ons die mogelijkheid."

Het vorige seizoen in de Premier League werd na een maandenlange onderbreking vanwege de coronacrisis afgemaakt in lege stadions. Ook dit seizoen zijn de tribunes leeg. Alleen in december mochten clubs uit enkele steden een beperkt aantal fans ontvangen, maar een nieuwe lockdown maakte daar snel een eind aan.

Masters verwacht dat aan het einde van dit seizoen de gemiste inkomsten voor de clubs zijn opgelopen tot 2,3 miljard euro.

In december waren de tribunes deels gevuld. Foto: ANP

'Er moet nog heel wat gebeuren'

De Britse overheid presenteerde vorige maand een routekaart waarmee de coronarestricties stap voor stap worden opgeheven. Vanaf 17 mei zouden in stadions weer maximaal tienduizend mensen naar binnen mogen.

"Er moet nog heel wat gebeuren voor dit mogelijk is, maar het is wel ons ultieme doel: de terugkeer naar volle stadions en een normale Premier League", aldus Masters. De laatste speelronde van dit seizoen staat voor 23 mei op het programma.

De positieve vooruitzichten zijn mede het gevolg van het snelle vaccineren in Groot-Brittannië en de daardoor snel teruglopende coronacijfers. Vorige week had een derde van de Britse volwassenen minimaal één prik gehad.