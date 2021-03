Olympique Lyon heeft vrijdag duur puntenverlies geleden in Frankrijk. De formatie van Memphis Depay kwam bij Stade Reims dankzij een late treffer nog goed weg: 1-1. In Italië boekten Atalanta en Lazio wel een overwinning.

Olympique Lyon was bij een overwinning in puntenaantal naast koploper Lille gekomen, maar moet nu een pas op de plaats maken. Het gelijkspel tegen Stade Reims, waar Kai Sierhuis op de bank bleef, kwam tot stand door een doelpunt van Mathieu Cafaro in de 33e minuut en de gelijkmaker van Tino Kadewere in de 92e minuut.

Memphis had een basisplaats bij Lyon en gaf de assist op de gelijkmaker van Kadewere. Lyon blijft met 60 punten uit 29 wedstrijden de nummer drie in de Ligue 1. Lille (62 punten uit 28 duels) en Paris Saint-Germain (60 punten uit 28 duels) komen zondag nog in actie.

Lyon voorkwam wel de eerste uitnederlaag in Frankrijk sinds 15 september vorig jaar. Daarna volgden, inclusief het resultaat tegen Reims, acht overwinningen en vijf gelijke spelen.

Luis Muriel maakte de 2-0 voor Atalanta. Luis Muriel maakte de 2-0 voor Atalanta. Foto: ANP

Atalanta en Lazio doen goede zaken in strijd om Europese tickets

In de Serie A boekten Atalanta en Lazio allebei een overwinning. Atalanta was thuis met 3-1 te sterk voor Spezia en Lazio ontsnapte in eigen huis tegen hekkensluiter Crotone door in de slotfase het winnende doelpunt te maken: 3-2.

Atalanta, dat door de zege naar de vierde plaats klimt, had het niet makkelijk tegen Spezia. Pas in de tweede helft werd het verschil gemaakt. Mario Pasalic (54') en Luis Muriel (55') zorgden kort achter elkaar voor een 2-0-voorsprong. Nadat Pasalic ook nog voor 3-0 had gezorgd, deed Roberto Piccoli - die nota bene wordt gehuurd van Atalanta - iets terug namens Spezia.

Lazio kwam voor rust twee keer op voorsprong via Sergej Milinkovic-Savic en Luis Alberto, maar in beide gevallen kwam Crotone langszij. Simeon Nwankwo deed dat na een half uur met de 1-1 en hij tekende in de 50e minuut vanaf 11 meter ook voor de 2-2. Felipe Caicedo voorkwam zes minuten voor tijd een pijnlijke misstap voor Lazio: 3-2.

