De vrouwenploeg van PSV heeft vrijdag de koppositie gepakt in de Vrouwen Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen thuis met 3-0 van Excelsior en passeerden Ajax, dat zondag nog in actie komt. FC Twente pakte ook drie punten en ADO Den Haag plaatste zich voor de kampioenspoule.

PSV had de wedstrijd tegen Excelsior razendsnel in de tas. Joëlle Smits zorgde na vijf minuten al voor de 1-0 en Esmee Brugts maakte in de achtste minuut de 2-0. Een monsterscore leek in de maak, maar alleen Maxime Snellenberg (88') was nog trefzeker.

Naast PSV ging ook FC Twente Ajax voorbij op de ranglijst. De ploeg uit Enschede haalde in Friesland met 2-6 uit tegen Heerenveen. Fenna Kalma was met drie doelpunten goud waard. Ook Renate Jansen (twee keer) en Bente Jansen (één keer) waren trefzeker voor de tukkers.

ADO Den Haag plaatste zich - na PSV, FC Twente Ajax - als vierde en laatste ploeg voor de kampioenspoule. De club uit Den Haag won op bezoek bij VV Alkmaar met 1-4 door doelpunten van Samya Hassani (eigen goal), Liz Rijsbergen, Jannette van Belen en Jaimy Ravensbergen.

Ajax kan PSV en FC Twente zondag wel weer passeren en de koppositie heroveren. De Amsterdammers spelen om 12.15 uur tegen PEC Zwolle.

