Donny van de Beek lijkt voorlopig niet in actie te kunnen komen voor Manchester United. Manager Ole Gunnar Solskjaer verwacht dat hij pas na de interlandperiode van eind maart weer over de middenvelder kan beschikken.

Van de Beek, die een zeer teleurstellend debuutseizoen beleeft bij United, is al bijna een maand uitgeschakeld door een spierblessure. Datzelfde geldt voor de eveneens geblesseerden Paul Pogba en Juan Mata.

"Het gaat de goede kant op, maar waarschijnlijk hebben ze nog enkele weken nodig om weer mee te kunnen doen", zei Solskjaer vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar de competitiewedstrijd van zondag thuis tegen West Ham United.

"Al hopen we natuurlijk op een meevaller. Het zou mooi zijn als in elk geval een van de drie eerder terugkeert. Ik zit nu wel heel krap in de middenvelders."

De kans dat Van de Beek deze maand zijn opwachting kan maken voor het Nederlands elftal lijkt daarmee klein. Oranje opent over twee weken de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar met duels met Turkije, Letland en Gibraltar.

"Wel ben ik er zeker van dat Donny begin april weer fit is", aldus Solskjaer, die dit seizoen 26 keer gebruikmaakte van Van de Beek, maar wel voornamelijk als invaller.

