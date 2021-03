Stanley Menzo vervolgt zijn carrière bij de voetbalbond van Aruba. De oud-doelman gaat aan de slag als technisch manager en is ook tijdelijk de bondscoach van het nationale elftal.

De 57-jarige Menzo heeft voor drie jaar getekend bij de voetbalbond van Aruba. De geboren Surinamer, die zes keer uitkwam voor het Nederlands elftal, zal direct op zoek gaan naar een nieuwe bondscoach.

"Er is een plan gemaakt dat alle lagen van het voetbal hier moet gaan ontwikkelen. Op clubniveau en bij de nationale teams. En de verbetering van trainingsomstandigheden en stadions. Er is heel veel werk te doen, we beginnen van onderop. Dat maakt het een heel interessant project", zegt Menzo vrijdag tegen VI.

Menzo is de derde Nederlandse trainer die (tijdelijk) aan de slag gaat in de Caraïben. Guus Hiddink begon vorig jaar als bondscoach van Curaçao en Dean Gorré is sinds 2018 de trainer van Suriname. Aruba en Suriname komen elkaar in de nacht van 27 op 28 maart tegen in de WK-kwalificatiereeks. Dat zal voor Menzo zijn eerste wedstrijd als coach van Aruba zijn.

"We zijn nu aan het inventariseren wie er allemaal in aanmerking komen voor de Arubaanse ploeg", aldus Menzo. "Voorlopig kun je ons nog niet vergelijken met Suriname of Curaçao. Dit project gaat ook niet alleen om de nationale ploeg. Er zit steun van de FIFA achter en we willen het totale voetbal op Aruba naar een hoger niveau brengen."

Menzo was in het verleden als trainer werkzaam bij het Nederlands elftal (keeperstrainer), AGOVV, FC Volendam, SC Cambuur, Vitesse (assistent-coach), Jong Vitesse/AGOVV, Lierse SK, AFC, Ajax Cape Town en Beijing Sinobo Guoan.