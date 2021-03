Rick Karsdorp is vrijdag beloond voor zijn sterke rentree bij AS Roma. De Italiaanse topclub heeft het contract van de 26-jarige rechtsback met drie jaar verlengd tot medio 2025.

Karsdorp zat vorig seizoen nog op een dood spoor bij Roma. Hij werd daarom verhuurd aan Feyenoord en keerde afgelopen zomer weer terug naar de Italiaanse hoofdstad. Hij veroverde dit seizoen al snel een basisplaats en wist die ook te behouden.

De drievoudig Oranje-international speelde deze jaargang al dertig officiële wedstrijden, waarin hij één doelpunt maakte en vijf assists gaf. Hij krijgt van trainer Paulo Fonseca rechts achterin de voorkeur boven Bruno Peres.

Karsdorp komt sinds medio 2017 uit voor Roma. Hij werd destijds voor 14 miljoen euro overgenomen van Feyenoord. Hij kwam in zijn eerste twee seizoen amper in actie voor de Romeinen, voornamelijk door blessureleed.

De Zuid-Hollander werd vorige week niet opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de eerste duels in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar.

Roma is bezig aan een redelijk goed seizoen. De ploeg van Fonseca staat na 26 duels op de vierde plaats en zette donderdag met een 3-0-zege in de heenwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk een reuzenstap richting de kwartfinales van de Europa League.

