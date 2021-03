De Graafschap heeft zich vrijdag verzekerd van de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie. De formatie uit Doetinchem begon als koploper aan de laatste speelronde en won met 1-2 bij Telstar. SC Cambuur, de koploper in de reguliere stand, kwam niet verder dan 0-0 bij Go Ahead Eagles.

De Graafschap had in de derde periode één punt voorsprong op Go Ahead Eagles en twee punten meer dan NAC Breda, maar de 'Superboeren' maakten zelf geen fout. Ted van de Pavert tekende na tien minuten al voor de 0-1. Via Cas Dijkstra werd het vlak voor rust weer gelijk, maar Jasper van Heertum besliste de strijd om de periodetitel namens De Graafschap in de negentigste minuut: 1-2.

Naast het periodekampioenschap liep De Graafschap ook nog twee punten in op koploper SC Cambuur, dat niet wist te winnen op bezoek bij Go Ahead Eagles: 0-0. Het verschil tussen de nummers één en twee van de reguliere ranglijst is nu vier punten.

NAC Breda zette de sterke serie van de afgelopen periode voort met de zevende overwinning op rij. De Brabanders wonnen met 3-2 van Helmond Sport en staan weer derde. Nadat Lex Immers (1-1) en Mounir El Allouchi (2-2) de tegengoals van Karim Loukili (0-1) en Arno Van Keilegom (1-2) hadden gerepareerd, tekende Mario Bilate in de 94e minuut voor het winnende doelpunt: 3-2.

Roda JC gaf in eigen huis een 2-0-voorsprong uit handen tegen Jong Ajax: 2-2. Erik Falkenburg (voor rust) en Dylan Vente (na rust) leken de Limburgers de drie punten te bezorgen, maar in de slotfase redden Neraysho Kasanwirjo (penalty) en Enric Llansana toch een punt voor Jong Ajax.

Almere City won op bezoek bij FC Eindhoven. Almere City won op bezoek bij FC Eindhoven. Foto: Pro Shots

Almere City wint opnieuw onder Rijsdijk

Eerder op de dag zat Jeroen Rijsdijk voor de tweede keer op de bank als interim-coach van Almere City en ook nu werd er gewonnen. De 1-3-eindstand tegen FC Eindhoven stond bij rust al op het bord door doelpunten van Thomas Verheydt (0-1), Xian Emmers (0-2), Hugo Botermans (1-2) en opnieuw Verheydt (1-3).

MVV won thuis met 3-2 van Jong AZ, maar vooral de 1-1 van de bezoekers was een merkwaardig doelpunt. Doelman Mike Havekotte bracht redding op een kopbal van Mohamed Taabouni en voorkwam vervolgens een rebound door de bal uit de lucht te plukken. Volgens de grensrechter passeerde de bal op dat moment echter wel de doellijn. Na de rust draaide MVV een 1-2-achterstand nog om: 3-2.

Ook NEC, FC Volendam, Excelsior en TOP Oss pakten de drie punten. NEC was met 2-0 te sterk voor Jong PSV en FC Volendam won ruim van hekkensluiter FC Den Bosch, dat vlak voor rust rood kreeg: 1-5. Excelsior rekende af met Jong FC Utrecht (2-0) en TOP Oss versloeg FC Dordrecht met 1-3.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de video te bekijken.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie